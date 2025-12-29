الرياض - كتبت رنا صلاح - أوضحت دراسة أمريكية حديثة أن اتباع نظام غذائي نباتي بالكامل قد يساعد على فقدان الوزن بفعالية، دون الحاجة لحساب السعرات الحرارية أو اتباع أنظمة صارمة، وأظهرت النتائج، إن من يلتزم بذلك النظام يفقد في المتوسط حوالي نصف كيلوجرام أسبوعيًا، أي ما يعادل أكثر من 6 كيلوجرامات خلال 4 أشهر فقط.

لن تحتاح لـ ريجيم قاسٍ أو ميزان.. نظام غذائي بسيط يساعدك على خسارة نصف كيلو أسبوعيًا

نظام غذائي لإنقاص الوزن

أجريت الدراسة في لجنة الأطباء للطب المسؤول في واشنطن، وشارك فيها 62 شخصًا يعانون من زيادة الوزن، حيث تم تقسيمهم بين نظام نباتي صارم، وآخر يعتمد على حمية البحر المتوسط، وبعد 16 أسبوعًا، كشفت النتائج أن من يتبع النظام النباتي خسروًا وزنًا ملحوظًا، فيما لم يحقق الآخرون نفس النتائج.

كيف يساعد النظام النباتي على فقدان الوزن؟

أوضح الباحثون أن هذا التأثير الإيجابي يرجع إلى قدرة النظام النباتي على تقليل ما يُعرف بـ”الحمض الغذائي” الناتج عن عملية الهضم، وهو ما يسهم في تقليل الالتهابات، وتحسين كفاءة التمثيل الغذائي، وتنظيم الهرمونات داخل الجسم، فضلًا عن تحقيق ما يسمى بتأثير “القلونة الغذائية”، الذي يساعد على خلق توازن صحي بين الأحماض والقلويات، وتشمل الأطعمة الداعمة لهذا التأثير الخضروات الورقية، والبروكلي، والكرنب، والشمندر، والجزر، إلى جانب الفواكه مثل التوت والمشمش والبطيخ، فضلًا عن البقوليات كالفاصوليا والعدس، والحبوب مثل الكينوا، ومنتجات الصويا.

تحذيرات ونصائح غذائية مهمة

وفي المقابل، حذر الخبراء من بعض المخاطر المحتملة عند الاستمرار في اتباع النظام النباتي لفترات طويلة دون تخطيط غذائي سليم، من بينها نقص فيتامينَي B12 وD، إضافة إلى الحديد واليود، وهي عناصر أساسية تؤثر بشكل مباشر على مستويات الطاقة، والمناعة، وصحة الغدة الدرقية، كما نبهت الدراسة إلى ضرورة الحذر من الإفراط في تناول اللحوم النباتية المصنعة، التي قد تحتوي على نسب مرتفعة من الصوديوم والدهون، وعلى الرغم من تزايد أعداد النباتيين حول العالم، إلا أن السمنة لا تزال منتشرة في أغلب الدول، ما يؤكد أهمية اتباع نظام غذائي متوازن يعتمد على تنوع الطعام، والنشاط البدني، والانتباه للعناصر الغذائية الأساسية لتحقيق فقدان وزن صحي ومستدام.