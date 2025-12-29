العالم اليوم - الإمارات تدين محاولة استهداف مقر إقامة بوتين

انتم الان تتابعون خبر الإمارات تدين محاولة استهداف مقر إقامة بوتين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 ديسمبر 2025 10:17 مساءً - أدانت دولة الإمارات، الإثنين، محاولة استهداف مقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبرة أنه يشكل تهديدا للأمن والاستقرار.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) في بيان نقلا عن وزارة الخارجية قولها: " أدانت الإمارات العربية المتحدة بشدة محاولة استهداف مقر إقامة فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، معربة عن إدانتها لهذا الاعتداء الآثم وما ينطوي عليه من تهديد للأمن والاستقرار".

وأكدت وزارة الخارجية، "تضامن دولة الإمارات مع رئيس روسيا الاتحادية وحكومة وشعب روسيا الصديق، مؤكدة رفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار".