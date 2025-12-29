منتخب المغرب يحرز هدفين فى شباك زامبيا فى شوط أول نارى بأمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 ديسمبر 2025 10:25 مساءً - تقدم منتخب المغرب ضد زامبيا بنتيجة 2-0 خلال فعاليات الشوط الأول من مباراتهما المقامة بينهما حاليا على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

زامبيا ضد المغرب

جاء هدفا الشوط الأول عن طريق الثنائي أيوب الكعبي، وإبراهيم دياز في الدقيقتين 9 و27 على التوالي لصالح فريق منتخب المغرب.

المغرب ضد زامبيا في كأس أمم أفريقيا 2025

ويدخل منتخب المغرب اللقاء متصدرا جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، بعد تحقيقه فوزًا في الجولة الأولى وتعادلًا مع منتخب مالي في الجولة الماضية، في مباراة لم ترقَ لتوقعات الجماهير التي كانت تنتظر أداءً أقوى وأكثر إقناعًا، كما يسعى "أسود الأطلس" بقيادة المدرب الوطني وليد الركراكي إلى حسم التأهل لصالحه من خلال الفوز، وضمان صدارة المجموعة، بالإضافة إلى استعادة ثقة الجماهير قبل الدخول في الأدوار الإقصائية.

ويعتمد وليد الركراكي على خبرة لاعبيه وقدرتهم على التعامل مع مثل هذه المباريات الحاسمة، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور اللذين يشكلان قوة دافعة للفريق خلال البطولة.

على الجانب الآخر، يخوض منتخب زامبيا المباراة بطموح قوي، بعدما جمع نقطتين من تعادلين في الجولتين الماضيتين، ويبحث عن نتيجة إيجابية تضمن له البقاء ضمن حسابات أفضل الثوالث المؤهلة إلى دور الـ16، وهو ما يمنحه دافعًا إضافيًا لتقديم مباراة منظمة وقوية أمام أصحاب الأرض.

ومن المتوقع أن تشهد المواجهة صراعًا تكتيكيًا مثيرًا بين رغبة المغرب في فرض أسلوبه الهجومي وتحقيق الانتصار، ومحاولة زامبيا تأمين دفاعه واستغلال الهجمات المرتدة. مباراة تعد بالكثير من الندية والإثارة، وتعد اختبارًا حقيقيًا لقدرة “أسود الأطلس” على المضي قدمًا نحو اللقب القاري المنشود.

نظام التأهل في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025

نظام بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 هذا العام يجمع بين الإثارة والتنافسية منذ البداية، حيث تتوزع الـ24 منتخبًا على 6 مجموعات تضم كل منها 4 فرق.

ويتأهل إلى دور الـ16 أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، ثم يبدأ نظام الخروج المغلوب في كل مرحلة، مرورًا بـربع النهائي ونصف النهائي، حتى تتوج البطولة بـالمباراة النهائية التي تحسم من سيكون بطل القارة يوم 18 يناير.

تشكيل منتخب المغرب ضد زامبيا

• حراسة المرمى: ياسين بونو.

• خط الدفاع: محمد الشيبي - ماسينا - نايف أكرد - مزراوي.

• خط الوسط: نائل العيناوي - إسماعيل الصيباري - عز الدين أوناحي.

• خط الهجوم: إبراهيم دياز - أيوب الكعبي – عبد الصمد الزلزولي.