الرياض - كتبت رنا صلاح - هناك الكثير من طرق تحضير الشاي، حيث أنه المشروب المفضل لدى المصريين، ويفضل البعض تناوله كشري أي بوضع مكونات الشاي من سكر وشاي جاف ومن ثم وضع فوقه الماء المغلي، في حين يفضل آخرون شربه عن طريق غلي الشاي مع الماء على النار، فأي من الطريقتين أكثر فائدة للصحة؟ هذا ما سنوضحه لكم في السطور التالية.

مغلى ولا كشري؟.. أى انواع الشاى الأفضل لصحتك

وفي هذا الصدد، كشف الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية بجامعة عين شمس، أن الشاي المغلي يكون فائدته أقل من الشاي الكشري، لافتًا إلى أن الشاي عندما يتعرض للحرارة والغليان تقل فائدته وتزيد تركيزات المواد التي تقلل امتصاص المغذيات، وبذلك فإن الشاي المغلي يكون أقل فائدة مقارنة بالشاي الكشري.

الشاي الأفضل لصحتك

وأشار الدكتور كريم جمال، إلى إن الشاي يمتلك الكثير من الفوائد الصحية مثل أنه غني بمضادات الأكسدة، ويساعد شرب كوب من الشاي كل يوم على حماية القلب من الجلطات والأزمات القلبية، موضحًا أن شرب الشاي يعمل على تعزيز الدورة الدموية ومضادات الأكسدة التي تتواجد في الشاي وتحمي من الأمراض وتحمي من مرض السرطان.

كيف تحصل على أفضل فائدة صحية عند شرب الشاي

بالإضافة إلى ذلك، أوضح الدكتور كريم جمال، إنه لكي تحصل على فوائد الشاي يجب اتباع بعض التعليمات، وهي: