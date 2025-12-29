الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن حزمة تشريعية جديدة تستهدف تنظيم سوق العمل المنزلي، وذلك من خلال وضع معايير واضحة للعلاقة بين أصحاب المنازل والعاملين لديهم، بما يضمن حقوق الطرفين ويحد من الممارسات غير النظامية سنقطح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تحديثات هامة حول عقوبات العمل المنزلي في السعودية: حماية العامل وضمان الالتزام

المحتوى التشريعي للحزمة الجديدة

تتضمن التعديلات التنظيمية مجموعة شاملة من الضوابط القانونية التي تغطي كل تفاصيل العمل المنزلي، بما في ذلك شروط التعاقد، أوقات العمل، وحقوق وواجبات كل طرف. كما تم تفعيل آليات متابعة ورقابة لضمان التطبيق الفعّال لهذه المعايير.

عقوبات أصحاب العمل المخالفين

وضعت اللوائح الجديدة نظاماً تصاعدياً للعقوبات الموجهة لأصحاب العمل المخالفين، بدءاً من الغرامات المالية التي تصل إلى 20,000 ريال سعودي، وصولاً إلى تعليق تصاريح الاستقدام لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، مع مضاعفة العقوبات في حالة تكرار المخالفات.

مسؤوليات العامل المنزلي وفق النظام الجديد

تشمل التشريعات الجديدة مسؤوليات العاملين في القطاع المنزلي، مع تحديد عقوبات تصل إلى 2000 ريال في حال المخالفات، وقد تتضمن أيضاً سحب التصريح المهني وترحيل العامل على نفقته الخاصة، بما يضمن توازن العلاقة التعاقدية.

آليات الرقابة على المخالفات

اعتمدت الوزارة سلسلة من الإجراءات الرقابية الصارمة لمكافحة الممارسات المخالفة، حيث تتراوح الغرامات بين 5000 و100,000 ريال حسب نوع المخالفة وتكرارها. كما يمكن تطبيق عقوبات سلبية تتضمن السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر في الحالات الجسيمة.

النتائج المتوقعة لتطبيق النظام الجديد

تهدف التحديثات التشريعية إلى تعزيز الشفافية في سوق العمل المنزلي، وضمان حقوق جميع الأطراف، وتحسين جودة الخدمات المقدمة ضمن هذا القطاع الحيوي، مما يعزز من استقرار السوق ويحد من الخلافات القانونية بين أصحاب المنازل والعاملين.

الأسئلة الشائعة حول عقوبات العمل المنزلي في السعودية

ما أبرز المخالفات التي تستوجب غرامات على أصحاب العمل؟

تشمل المخالفات عدم توثيق العقود، حرمان العامل من مستحقاته المالية، تجاوز ساعات العمل القانونية، أو توفير بيئة عمل غير مناسبة. وتتراوح الغرامات بين 5000 و20,000 ريال وفقاً لشدة المخالفة.

ما قيمة غرامة العامل المنزلي عند المخالفة؟

قد تصل غرامة العامل المنزلي إلى 2000 ريال سعودي، مع احتمال سحب التصريح المهني وترحيله على نفقته الخاصة في حال المخالفات الجسيمة.

ما مدة منع الاستقدام لأصحاب العمل المخالفين؟

تتراوح مدة منع الاستقدام بين سنة وثلاث سنوات، وقد تكون دائمة إذا تكررت المخالفات أو ارتكبت مخالفات جسيمة تؤثر على حقوق العاملين.

هل يمكن للعامل المنزلي الاعتراض على العقوبة؟

نعم، يحق للعامل تقديم اعتراض خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالعقوبة عبر منصة مساند أو من خلال مكاتب العمل المختصة.

ما عقوبات العمل غير النظامي في المملكة؟

يتم تطبيق غرامات مالية تصل إلى 100,000 ريال، والسجن حتى ستة أشهر، إضافة إلى الترحيل ومنع العودة للعاملين المخالفين

كيف يمكن الإبلاغ عن مخالفات العمل المنزلي؟

يمكن تقديم البلاغات عبر منصة مساند الإلكترونية، أو الاتصال على أرقام الوزارة، أو زيارة فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مختلف مناطق المملكة.

ما حقوق العامل المنزلي وفق الأنظمة الجديدة؟