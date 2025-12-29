الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد الحفاظ على صحة الأمعاء أمر ضروري للصحة العامة، حيث تساعد الأمعاء النظيفة والخالية من السموم على تحسين الهضم وزيادة المناعة وتحسين الحالة المزاجية، إذا كنت تبحث عن طرق طبيعية لإزالة السموم من الجسم وتحسين صحة الأمعاء، فإن إضافة 8 مشروبات إلى الروتين اليومي سيساعد في ذلك، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة Times of India.

8 مشروبات تساعد على التخلص من السموم وتنظيف الأمعاء

تساعد هذه المشروبات على دعم صحة الجهاز الهضمي وتحسين وظائف الجسم بشكل عام، إذ تساعد على التخلص من الفضلات المتراكمة والسموم الناتجة عن العادات الغذائية غير الصحية، كما تساهم في تعزيز حركة الأمعاء والحد من الإمساك والانتفاخ، وتعمل على تحسين امتصاص العناصر الغذائية وتقوية المناعة، وأبرز تلك المشروبات:

ماء الليمون الدافئ

يمكنك بدء اليوم بشرب كوب من الماء الدافئ بالليمون، حيث إنها طريقة بسيطة لتطهير الأمعاء، إذ يحتوي الليمون على نسبة كبيرة من فيتامين C ومضادات الأكسدة، التي تعمل على التخلص من السموم وتعزز عملية الهضم، ويساعد الماء الدافئ على تحفيز الجهاز الهضمي، وبالتالي يسهل على الجسم امتصاص العناصر الغذائية طوال اليوم، وأشارت إحدى الدراسات إلى إن تناول الليمون بشكل منتظم قد يؤثر بشكل كبير على صحة الأمعاء والشيخوخة.

الشاي الأخضر

كما أن الشاي الأخضر يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة ويتمتع بخصائص طبيعية للتخلص من السموم، حيث يحتوي على الكاتيكين، الذي يدعم وظائف الكبد ويحسن صحة الأمعاء، وقد يساعد شرب الشاي الأخضر بشكل منتظم على تقليل الانتفاخ وتحسين توازن البكتيريا الجيدة في الأمعاء.

عصير الصبار

يتميز عصير الصبار بخصائصه المهدئة والمنظفة، إذ أنه قد يساعد على طرد السموم من الجهاز الهضمي مع تعزيز نمو البكتيريا المعوية الصحية، كما يمكن أن يساعد شرب عصير الصبار باعتدال في تقليل الالتهاب وتحسين حركة الأمعاء.

مشروب خل التفاح

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تخفيف ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء وتناوله قبل تناول الطعام، حيث أنه يفعل العجائب للأمعاء، ويحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك، الذي يعمل على تكسير الطعام ويدعم الهضم الصحي، علاوة على أنه يعمل على موازنة مستويات الرقم الهيدروجيني في المعدة، وبالتالي يخلق بيئة تمنع نمو البكتيريا الضارة.

شاي الزنجبيل

يعد شاي الزنجبيل هو علاج طبيعي لمشاكل الأمعاء، إذ يمكن لخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة أن تساعد على تخفيف الانتفاخ والغثيان وعسر الهضم، ويساهم الزنجبيل في تحفيز إنتاج اللعاب والصفراء، وبالتالي يساعد على تكسير الطعام وإزالة السموم من الأمعاء، وكشفت إحدى الدراسات أن تناول عصير الزنجبيل له تأثيرات كبيرة على تكوين ووظيفة ميكروبات الأمعاء عند الأشخاص الأصحاء.

ماء الخيار والنعناع

علاوة على ذلك، فإن الماء المنقوع بالخيار والنعناع هو وسيلة منعشة للتخلص من السموم في الأمعاء، إذ أن الخيار مرطب وغني بالألياف، فيما يساهم النعناع في تهدئة الجهاز الهضمي ويزيل السموم، ويساعد ماء الخيار والنعناع على الحفاظ على رطوبة الجسم ويدعم الأداء السلس للجهاز الهضمي.

ماء بذور الشمر

ويعتبر ماء بذور الشمر هو علاج قديم للتخلص من السموم الموجودة في الأمعاء، إذ أن نقع بذور الشمر طوال الليل وشرب الماء المصفى في الصباح قد يساهم في التقليل من الانتفاخ ويعزز الهضم وينظف الأمعاء، وتتمتع بذور الشمر بخصائص مضادة للميكروبات تساهم في الحفاظ على صحة الأمعاء.

مشروب الكومبوتشا

ويعد الكومبوتشا هو شاي مخمر مليئ بالبروبيوتيك، وهو مهم لصحة الأمعاء، فهو يساهم في استعادة التوازن الطبيعي للبكتيريا الجيدة في الأمعاء، وبالتالي فإنه يساعد على الهضم والتخلص من السموم، علاوة على أن إضافة مشروب الكومبوتشا إلى النظام الغذائي قد يساعد أيضاً على تعزيز جهاز المناعة وتحسين امتصاص العناصر الغذائية.