وزير العمل يفتتح المقر الجديد للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 ديسمبر 2025 01:29 مساءً -

شارك معالي وزير العمل، محمد جبران، مساء أمس الأحد ، في فعاليات افتتاح المقر الجديد للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري، وذلك بحضور معالي الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، و عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و أشرف الدوكار رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، إلى جانب قيادات العمل النقابي، وعدد من القيادات التنفيذية، وأعضاء النقابة، ونخبة من الطلاب المتفوقين. وخلال الفعالية، تفقد معالي الوزير مقر النقابة الجديد، الذي يُعد إضافة نوعية لمنظومة العمل النقابي والخدمي، كما شارك في تكريم نخبة من الطلاب الأوائل بأكاديمية المطرية الحديثة الصناعية للتعليم الفني التابعة للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري، تقديرًا لتفوقهم وتشجيعًا لهم على مواصلة التميز.

وألقى معالي وزير العمل كلمة أكد خلالها أن افتتاح المقر الجديد يجسد حرص النقابة على تطوير أدواتها والارتقاء بالخدمات المقدمة لأعضائها، مشيدًا بالدور المهم الذي تقوم به التنظيمات النقابية كشريك أساسي في تحقيق التنمية الشاملة ودعم الاستقرار المجتمعي. ورحب معاليه بالحضور، معربًا عن تقديره لمعالي الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على دعمه المتواصل لقضايا العمل والعمال، والتعاون البنّاء بين وزارة العمل ومحافظة القاهرة، خاصة في مجالات توفير فرص العمل، والتدريب، والحماية الاجتماعية، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا. كما رحب بالسيد عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤكدًا دور الاتحاد التاريخي كصوت معبر عن العمال، وبالسيد أشرف الدوكار رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تبذلها النقابة في خدمة أعضائها اجتماعيًا وثقافيًا وخدميًا.

وأكد الوزير أن وزارة العمل تؤمن إيمانًا راسخًا بأهمية التنظيمات النقابية، وتقدم دعمها الكامل لكافة الجهود الجادة الرامية إلى تحسين بيئة العمل، ورفع مستوى معيشة العمال، وبناء الإنسان المصري القادر على العطاء والإنتاج، مشيرًا إلى أن المقر الجديد يمثل منصة فاعلة لتقديم خدمات نوعية، وتعزيز التواصل مع العمال، وترسيخ ثقافة الحوار والتعاون. وفيما يتعلق بتكريم الطلاب المتفوقين، أوضح معالي الوزير أن هذه الخطوة تعكس وعي النقابة بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل، وقادرة على مواكبة متطلبات التنمية الحديثة، مؤكدًا أن دعم التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يسهم في بناء أجيال تمتلك المهارة والمعرفة وتدعم الاقتصاد الوطني. وفي ختام كلمته، جدد معالي وزير العمل التهنئة للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري بمناسبة افتتاح المقر الجديد، مؤكدًا استمرار وزارة العمل في دعم كل المبادرات الجادة التي تصب في صالح العمال وأسرهم، وتسهم في تحقيق التنمية والاستقرار.