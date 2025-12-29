الأرصاد الجوية : انخفاض بالحرارة وشبورة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 ديسمبر 2025 09:31 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين 29 ديسمبر، طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهاراً شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

شبورة كثيفة

ومتوقع شبورة مائية كثيفة اعتباراً من الساعات المتأخرة من الليل حتى الساعة 10 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

اضطراب الملاحة

ومتوقع أيضا اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط ( السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ -دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ) ، وسرعة الرياح من (60:40 كم/س وارتفاع الأمواج من (3.5:2.5) متر.

ومتوقع أيضا فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبري ومدن القناة وخليج السويس ومناطق من جنوب سيناء ، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري، وأمطار متوسطة على السواحل الشرقية ، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء .



درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

القاهرة الكبرى:

- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 08 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 08 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 12 والعظمى 20

الوجه البحري والدلتا:

- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 10 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 11 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 10 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 10 والعظمى 19

مدن السواحل الشمالية:

- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 10 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 08 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 08 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 05 والعظمى 20

مدن القناة وشمال سيناء:

- درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 10 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 09 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 08 والعظمى 18

جنوب سيناء:

- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 05 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 03 والعظمى 11

- درجات الحرارة فى الطور الصغرى 11 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 08 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 24

مدن البحر الأحمر:

- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 23

- درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 25

- درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 19 والعظمى 25

- درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 23

- درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 25

- درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 24

شمال الصعيد:

- درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى بني سويف الصغرى 07 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 06 والعظمى 21

جنوب الصعيد:

- درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 07 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 09 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 10 والعظمى 23

- درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 24

- درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 07 والعظمى 23

- درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 11 والعظمى 24