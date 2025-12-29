الرياض - كتبت رنا صلاح - الثوم من الأعشاب التي تستخدم على نطاق واسع داخل المطبخ المصري في أكلات عديدة وذلك لأنه يُضفي نكهة مميزة للطعام، كما أنه يُستخدم منذ القدم بشكل كبير في علاجات الطب البديل نظرا لمفعوله السحري داخل جسم الإنسان، لكن هل تعرف أن للثوم فوائد أخرى عظيمة تتخطى فوائده الصحية أو تناوله كطعام؟ نعم، فالثوم منجم من الفوائد سوف نكتشف بعضها سوياً الآن.

بخلاف تناوله كطعام.. فوائد مذهلة سوف تحصل عليها من فصوص الثوم.. لن تخطر على بالك

طرد الحشرات

إذا كنت تعاني من وجود الحشرات وانتشارها حتى في غرفة النوم بل وعلى السرير ذاته، يمكنك اللجوء إلى استخدام الثوم، حيث يتميز بقدرة رائعة على طرد الحشرات من المنزل، فرائحته تسبب الإزعاج لهم وبالتالي يهربون من المكان الذي يوجد فيه الثوم. حيث يمكن تطبيقه من خلال وضع الثوم في الأماكن التي توجد بها الحشرات.

لدغات الناموس

وإذا كنت تعاني من لدغات الناموس خاصة في الليالي الصيفية، فيمكنك دهن جسمك أو المناطق المكشوفة منها بالثوم، فالناموس يكره رائحة الثوم، وبالتأكيد لن يقترب الناموس منك أبدأ.

صحة الشعر

للثوم أيضاً فائدة كبيرة في صحة الشعر، حيث يعمل على تحفيز نمو الشعر لاحتوائه على السيلينيوم الذي يعزز الدورة الدموية في فروة الرأس، كما يساعد في محاربة قشرة الرأس، فضلا على ذلك يقتل البكتيريا والجراثيم التي تسبب تلف فروة الرأس نظرًا لخصائصه المضادة للميكروبات. فقط استخدمي الثوم لاستعادة قوة شعرك بسبب الكولاجين الذي يغذي الشعر ويقلل التساقط وبالتالي سوف تستعيدي قوة شعرك ولمعانه من جديد.

التسمم الغذائي

يفيد الثوم أيضًا في حالات التسمم الغذائي البسيطة، فمثلاً عندما تقوم بتناول طعام غير مغسول أو غير مطهو جيداً فسوف تنتقل البكتيريا إلى جسمك، لكن الثوم قد ينقذك في هذه الحالة ويقاوم البكتيريا هذه ويحميك من مخاطر انتشارها في جسمك.

مكافحة البكتيريا

كما يُساعد الثوم على مكافحة البكتيريا المسببة لحب الشباب، ويُقلل من الالتهابات، ممّا يُساهم في علاج حب الشباب والبثور بشكل فعال.