طول عمرك وأنته بتشربه غلط.. الليمون على الكمون بالطريقة دي المستحيل هيكون حقيقة فى 3 أيام.. لن تصدق ما سيحدث

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني الكثير من مشكلة الوزن الزائد وتراكم الدهون في منطقة البطن والأرداف، فهي تعد من أبرز التحديات الصحية التي تواجههم، فعادةً ما يُنصح بتقليل استهلاك المأكولات والمشروبات قبل ساعات النوم، إذ يرتبط هذا الأمر بزيادة عدد السعرات الحرارية المستهلكة في اليوم الواحد، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري. لذا يسأل عدد كبير ممن لديهم حجم بطن كبير عن أسماء مشروبات قد تساعدهم على إنقاص وزنهم والتخلص من البطن الزائد لديهم، فاليوم نقدم لكم مشروب سحري للتخلص من دهون البطن والجسم كله.

على الرغم من وجود بعض المشروبات التي تساعد في خسارة الوزن، إلا أنه ينصح خبراء التغذية بالحفاظ على نشاط بدني طوال اليوم وعدم الإفراط في تناول الطعام، ويعد مشروب الكمون والليمون من المشروبات التي تساعد على التخلص من الكرش لكن إذا اتبعت الطريقة الصحيحة لتحضيره وهي كالتالي:

مشروب الكمون والليمون

في البداية نضع ملعقة كبيرة من الكمون سواء كان خصى أو مطحون ثم ننزل عليها بماء ساخن وليس مغلي

بعد ذلك نضيف الليمون بعد أن يتم تقطيعه شرائح دون عصره نهائيا.

ثم نغطي الكوب ويترك لمدة ساعة على الأقل، ثم يصفى ويتم تناوله مرتين في اليوم على الريق وقبل النوم.

فإن هذه الخلطة قد تساهم بالفعل في خسارة الوزن، وذلك أن الكمون يساهم في خفض معدلات الشهية، ويحتوي أيضًا على مركبات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهاب والتي قد تساهم في تعزيز صحة الجسم والجهاز الهضمي وتسهيل عملية خسارة الوزن بالتزامن مع ممارسة التمارين الرياضية المناسبة واتباع نظام غذائي صحي.

