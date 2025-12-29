الرياض - كتبت رنا صلاح - أوصى مدرب اللياقة البدنية خالد جمال، بتناول «شوربة المواسير»، لإنها توفر الكولاجين للجسم والمفاصل والبشرة بشكل طبيعي، وبالتالي تغنيك عن شراء المكملات الغذائية.

تغنيك عن المكملات الغذائية وتنقص الوزن.. سر «شوربة المواسير» لصحتك

كل ما عليك فعله هو شراء «العظم أو المواسير» من محلات الجزارة ومن ثم وضعها في ماء مغلي على النار واتركيها 3 ساعات للتأكد من الحصول على كافة فوائدها وتوافر النخاع بها.

طريقة عمل شوربة المواسير

وتتمثل فوائدها في احتوائها على الكولاجين الذي يعزز ويحسن نضارة البشرة ويساعد على تأخير ظهور علامات التقدم في السن، كما إنه يقلل من السيلوليت ويعد جزءًا مهمًا من برنامج علاج السليوليت، بالإضافة إلى ذلك، يدعم الكولاجين صحة المفاصل ويخفف الالتهابات لدى من يعانون من خشونة المفاصل، كما تحتوي الشوربة على مركبات Glucosamine وChondroitin، التي تعتبر من العناصر الأساسية في علاج المفاصل والغضاريف.

فوائد شوربة المواسير

كما تحتوي «شوربة المواسير» على الGlutamine الذي يساهم في الاستشفاء العضلي بعد التمرين، وسرعة الاستشفاء من الجروح والحروق، كما إنها تساعد على إعادة بناء جدران الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى ذلك، فإنها تساهم في رفع كفاءة الجهاز المناعي ومكافحة الميكروبات الضارة، علاوة على أنها تساعد في نمو البكتيريا المفيدة أو الـNatural Micro Flora والتي تلعب دورا مهما للغاية في الصحة العامة، وتساعد أيضا على التخسيس عند تناول كوب دافئ منها قبل الوجبة مما تعطي إحساس أسرع بالشبع.

أضرار شوربة المواسير

كما يجب تناول شوربة المواسير بكمية معتدلة، لأن الإفراط فيها يسبب بعض الأضرار، أبرزها: