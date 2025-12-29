الرياض - كتبت رنا صلاح - في خبر هز الوسط الفني، توفي الفنان الأردني سليمان عبود في النمسا، إثر إصابته بجلطة دماغية.

وفاة فنان أردني شهير

ونعى النجم الراحل، وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، مستذكرا مناقبه، وأعرب عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وذويه وأصدقائه، داعيًا له بالرحمة والمغفرة.

وكان لسليمان عبود حضوره في المشهد الفني من خلال مجموعة من الأغاني الأردنية، وكتابة وتلحين أغنيات لعدد من الفنانين الأردنيين والعرب، حيث بدأ مسيرته الغنائية، عام 1991، وكانت أول أغنية له وطنية بعنوان "الله يرعى الوطن".

ثم شارك عبود في مهرجان الأغنية العربية للإذاعة والتلفزيون العام 2000، ونال جائزة أفضل أداء عن أغنية "آخر البوح" من كلمات الشاعر حيدر محمود.