الرياض - كتبت رنا صلاح - بخبر أحزن الجمهور من كل أنحاء العالم، توفيت أيقونة الجمال والجاذبية، النجمة العالمية الفرنسية بيريجيت باردو، عن عُمر 91 عاماً بعد سنوات طويلة من الغياب عن عالم الشهرة والسينما، حيث نعاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدا أنها أسطورة فنية وعاشت حياة من الحرية.

وفاة أيقونة الجمال بيريجيت باردو

ونعت مؤسسة بريجيت باردو، الأحد، "ببالغ الحزن والأسى وفاة مؤسستها ورئيستها بريجيت باردو، الممثلة والمغنية العالمية الشهيرة، التي اختارت التخلي عن مسيرتها الفنية المرموقة لتكريس حياتها وجهودها لرعاية الحيوانات ودعم مؤسستها".

تركت باردو بصمة قوية في الساحة الفنية بسبب خفة ظلها وموهبتها المميزة وإطلالتها الساحرة.

وقدمت النجمة الراحلة، أعمال لا تنسى ومنها فيلم " Et Dieu...créa la femme " و فيلم " En cas de Malheur " وفيلم " La Vérité " وفيلم " Le Mépris " عام 1963 وفيلم " L'ours et la poupée ".

كما احترفت الغناء ولها العديد من الأغاني الناجحة، منها "La Madrague" و"Moi je joue" و"Je t'aime… moi non plus"

واكتسبت بريجيت باردو شعبية كبيرة بين نجمات جيلها، ووضعت ضمن قائمة النجوم الأسطوريين حول العالم منهم مارلين مونرو و اليزابيث تايلور و أودرى هيبورن و كاترين هيبورن.

واشتُهرت بريجيت باردو، مؤخرا بتصريحاتها الجريئة حول الكثير من القضايا في السياسة والهجرة والنسوية وصيد الحيوانات، وقد أدينت بتهمة الإدلاء بإساءات عنصرية على خلفية بعض مواقفها.