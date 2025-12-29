الرياض - كتبت رنا صلاح - وسط ترقب واسع من الجمهور والنقاد، تستعد الدراما السورية للسباق الرمضاني من خلال عمل ضخم، من إخراج الليث حجو وبمشاركة نخبة من أبرز نجوم الفن السوري.

السوريون الأعداء في رمضان

ويحمل المسلسل عنوان "السوريون الأعداء"، في إطار سياسي اجتماعي، مقتبس عن رواية الكاتب فواز حداد، من أبرز الروايات السورية المعاصرة.

وبدأ الليث حجو مرحلة التحضير الفعلي للمسلسل من خلال استطلاع مواقع التصوير، وشارك صورة من موقع التصوير عبر حسابه على "إنستغرام"، التُقطت في إحدى القرى الريفية السورية، وأكد في تعليقه على الصورة "أن العودة إلى الذاكرة ليست استدعاءً للألم، بل محاولة للفهم ومنع التكرار".



تطرح الرواية، ومن بعدها المسلسل، أسئلة عميقة حول علاقة الإنسان بالسلطة، وكيف يتحول الصمت إلى وسيلة للبقاء داخل مجتمع مأزوم.

يتكون "السوريون الأعداء" من ثلاثين حلقة، من بطولة بسام كوسا، سلوم حداد، فادي صبيح، يارا صبري، هيما إسماعيل، أندريه سكاف، روزينا لاذقاني، وسام رضا، وغيرهم، ويمتد عبر ثلاث مراحل زمنية تبدأ من سبعينيات القرن الماضي وصولًا إلى مطلع عام 2011، مسلطًا الضوء على التحولات الأمنية والسياسية والاجتماعية التي شكّلت حياة السوريين.