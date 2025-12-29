الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر اليد من أهم الأعضاء الموجودة في جسم الإنسان والتي تسمح له بلمس الأشياء ومسكها، فهي من العناصر الأولية لإتمام عمل معين، فمن غيرها لا يستطيع الإنسان العمل أو تنفيذ ما هو مطلوب، وقد تظهر بعض الأعراض على أيدينا ولكننا لا نعطيها الكثير من الاهتمام، لكنها تكون إشارة واضحة إلى أنك تعاني من مشاكل صحية، ولهذا السبب جمعنا لكم 7 أعراض تظهر على اليد تكون بمثابة تحذير لوجود أمراض أخرى بالجسم.

احذر.. 7 أعراض تظهر على اليد تنبه عن وجود أمراض خفية داخل الجسم

متلازمة النفق الرسغي

متلازمة النفق الرسغي هي حالة طبية تنتج من انضغاط العصب المتوسط في النفق الرسغي، والذي ينتج عنه اعتلال هذا العصب. وتظهر الأعراض الرئيسية في شكل ألم، وتنميل، وخدران في الإبهام، والسبابة، والوسطى، والجانب الإبهامي من إصبع البنصر. وعادة ما تبدأ الأعراض تدريجيا خلال الليل. وقد يمتد الألم للذراع. ويصيب هذا المرض الأشخاص الذين يداومون على أعمال يتطلب فيها استخدام المعصم وقوة قبضة اليد بصورة متكررة مثل مدخلي البيانات والجزارين وعمال البناء والموسيقيين وغيرهم.

ولتجنب هذا المرض يُنصح لذوي المهن التي تتطلب استخدام الرسغ بكثرة أخذ قسط من الراحة كل فترة وعمل بعض تمارين الإطالة للرسغ بين الحين والآخر، أما عن العلاج فيُمكن إخضاع الشخص لجلسات علاج طبيعي وقد يتطلب الأمر في بعض الأحيان التدخل الجراحي ولكن هذا بالطبع يتوقف على رؤية الطبيب المختص للحالة.

إجهاد وإرهاق أعصاب اليد:

إن الضغط والإرهاق من أهم الأسباب التي تعرض اليد للخطر والشعور بالألم، فإذا كان عملك أو روتينيك اليومي يتطلب رفع المواد الثقيلة، فأنت بذلك تعر يديك للخطر والتي يؤدي إلى إجهادها، فهذه الأعمال تضع قدراً هائلاً من الضغط على أعصابك التي تقع بالقرب من سطح الجلد، ويشمل الألم في هذه الحالة الأصابع وباطن اليد وكذلك الرسغ.

تلف العمود الفقري

إن الضغط على الأعصاب الموجودة بالعمود الفقري قد يؤثر على اليد ما يتسبب في الإحساس بالألم في الإصبع الصغير الموجود في اليد اليسرى، لذلك عليك استشارة الطبيب على الفور إذا شعرت بوخز وألم في أصابع الخنصر والبنصر باليد اليسرى.

نقص الفيتامينات:

نقص الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم مثل فيتامين B12 و B6 و B1 و E، قد تكون سبب في الشعور بالوخز في أصابع اليد اليسرى أو الساق اليسرى، وتتوافر تلك الفيتامينات بكثر في الأطعمة التالية كالأفوجادو والبروكلي والكوسا والقرع وبذور الشيا واللوز والموز والبندورة (الطماطم).

مرض بورغر:

هو مرض نادر يصيب غالبًا المدخنين. حيث تصاب الأوعية الدموية في أرجلهم وأذرعهم وأقدامهم وأيديهم بالالتهاب، مما يجعل من الصعب مرور الدم خلالها. وتؤدي الجلطات إلى تفاقم المشكلة، مما يؤدي إلى الألم وتلف الأنسجة، ومن أعراض هذا المرض الإحساس بالألم والتنميل والإصابة بالتقرحات والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى الغرغرينا والتي قد تؤدي إلى بتر تلك الأطراف.

مشاكل بالدورة الدموية:

يوجد بعض الأمراض كأمراض القلب والأوعية الدموية التي تكون سبب الاحساس بوخز في اليد اليمنى. حيث تنميل أطراف أصابع اليد اليمنى يكون نتيجة الضغط المستمر على الأعصاب السطحية أو حدوث إصابة لمفصل الكتف أو اليد.

داء السكري:

يمكن أن يشعر مرضى السكري بالوخز وفقدان الإحساس، أو ما يُعرف بالخدر، في اليدين والقدمين فهذه أول علامات المرض، ويظهر ذلك العرض نتيجة انخفاض تدفق الدم في بعض المناطق الناجمة عن الأضرار التي لحقت بالألياف والنهايات العصبية.