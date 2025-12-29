الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد الشاي من المشروبات الرسمية للعديد من الشعوب، حيث يحظى بشعبية كبيرة بين دول العالم، ويضم مجموعة متنوعة من الأنواع، لكن أكثرهم شعبية هو الشاى الأسود الذي يحتوى على العديد من الفوائد الصحية، لكن شرب كوب من الشاي على الريق يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية وسلبية، حسب نوع الشاي وحالة الشخص الصحية.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب شاي على الريق؟

عند تناول كوب شاي على الريق يدخل السائل الدافئ إلى الجسم بعد فترة من الامتناع عن الطعام والشراب أثناء النوم فيتفاعل معه الجهاز الهضمي بشكل طبيعي حيث تبدأ كل من المعدة والأمعاء في استقبال السوائل وتنشيط حركتها، فيما يلي نوضح لكم التأثيرات السلبية والتأثيرات الإيجابية لتناول كوب الشاي على الريق:

التأثيرات السلبية

تهيج المعدة: الشاي من المشروبات التي تحتوي على الكافيين والتانينات، والتي قد تسبب تهيجًا لجدار المعدة، فضلا على ذلك المعدة تكون في أعلى درجة حموضة عندما نستيقظ من النوم، بالتالي يسبب الشعور بالحموضة وعدم الراحة.

جفاف الجسم: الشاي مدر للبول بطبيعته، فهو يعمل على التخلص من الماء الموجودة في الجسم، ومن المعروف أن أجسامنا تعاني من الجفاف بعد ساعات النوم، وتناول كوب شاي بعد الاستيقاظ على معدة فارغة يمكن أن يزيد الحالة سوءًا.

سوء التغذية: وجود مادة البوليفينول مثل التانين والكافيين في الشاي تؤدي إلى تقليل قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية الأساسية في الجسم، مثل الحديد والزنك، وبالتالي تناول الشاي في الصباح الباكر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض سوء التغذية مثل فقر الدم.

زيادة معدل ضربات القلب: بسبب محتواه من الكافيين، قد يؤدي إلى تسارع نبضات القلب أو الشعور بالقلق لدى بعض الأشخاص.

الانتفاخ: في بعض الأحيان، يسبب الشاي على الريق الانتفاخ والغازات والإمساك، حيث يؤثر اللاكتوز على عمل الأمعاء.

التأثيرات الإيجابية