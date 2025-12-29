صندوق مكافحة الإدمان يستعرض الخدمات العلاجية للخط الساخن خلال عام 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 ديسمبر 2025 01:29 مساءً -

أعلن الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج خدمات الخط الساخن للصندوق "16023"،حيث تم تقديم الخدمات العلاجية خلال عام 2025 لعدد 160570 مريض "جديد ومتابعة"، كما يتم توفير الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان من أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" "الأسمرات، المحروسة، روضة السودان، روضة السيدة، أهالينا، الخيالة، بشاير الخير، حدائق أكتوبر"، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، حيث أن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجاناً ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة المستفيدين الذكور من هذه الخدمات 96 % بينما بلغت نسبة الإناث 4%، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن وعددها 35 مركزًا بـ 21 محافظة حتى الآن ، وذلك بعد افتتاح مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان مؤخرا بإحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الغربية، بالإضافة إلى تشغيل فرع الخط الساخن لعلاج الإدمان بمحافظة السويس .

ووفقا للمكالمات الواردة للخط الساخن للصندوق فإن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى، حيث بلغت نسبتها 26% يليها محافظة الجيزة بنسبة 20%، ويرجع ذلك إلى الكثافة السكانية للمحافظتين ووجود العديد من المراكز العلاجية التابعة والشريكة مع الصندوق بهما، وفيما يتعلق بمصدر معرفة الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" جاء الإنترنت في الصدارة ويأتي ذلك انعكاسا للمجهودات التوعوية الإلكترونية للصندوق عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك والتي تضم 2 مليون مشترك تقريبا وكذلك أنشطته عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة، وجاء التليفزيون ثم المواقع الإخبارية كأحد أهم مصادر المعرفة بخدمات الخط الساخن.

ووفقا لتحليل بيانات المستفيدين من الخدمات العلاجية خلال عام 2025، فإن مصادر الاتصالات، جاء فى مقدمة المتصلين بالخط الساخن "16023" المريض نفسه بنسبة 36% يليه الأم 13% والأشقاء "أخ 13% ،أخت 12% "،مما يدل على تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى وأسرهم.

وأوضح الدكتور عمرو عثمان ، أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة أصدقاء السوء وحب الاستطلاع، وفيما يتعلق بالعوامل الدافعة للعلاج وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة ضياع الصحة ثم عدم القدرة المادية ،؜ثم المشاكل في العمل والضغوط والخوف من الفصل وتطبيق القانون عليه، لافتاً إلى استمرار الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" أيضاً في تلقي الاتصالات من أي موظف يتعاطى المواد المخدرة، حيث يتم توفير الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة طالما أنه تقدم طواعية للعلاج، دون أي مساءلة قانونية قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله وخضوعه لتحليل الكشف عن المخدرات، ومن دون ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

على جانب أخر وفي نفس السياق يهيب صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بأى أسرة لديها مريض الإدمان الاتصال برقم الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان " 16023" للحصول على كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية من خلال 35 مركز علاجي بالمحافظات المختلفة ،حيث يعمل الخط الساخن على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع ، وبمجرد الاتصال يتم تحويل المريض إلى أقرب مركز علاجي قريب من محل إقامته وتوفير كافة الخدمات العلاجية مجانا.

ويعتمد البرنامج التأهيلي للمتعافين من الإدمان داخل مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على "الدمج بين مجموعة البرامج التأهيلية"، تتمثل في: التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي، وبرنامج مهارات منع الانتكاسة، بالإضافة إلى التأهيل المهني "العلاج بالعمل"، والتأهيل البدني "العلاج بالرياضة"، إلى جانب الأنشطة الترفيهية اليومية ،كما يشمل البرنامج الدمج المجتمعي، من خلال تدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل، في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج المجاني، وتعزيز الدمج المجتمعي.