ترتيب مجموعة منتخب الفراعنة فى أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 ديسمبر 2025 09:31 مساءً - تصدر منتخب الفراعنة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وتأكد صعوده إلى دور الـ16 من منافسات البطولة بعد انتصارين على جنوب أفريقيا وزيمبابوي، والتعادل مع أنجولا.



نتيجة مباراة منتخب الفراعنة وأنجولا



تعادل منتخب الفراعنة سلبيًا أمام أنجولا، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الإثنين، على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير 2026.



ترتيب مجموعة الفراعنة فى أمم أفريقيا



1- منتخب مصر.. 7 نقاط

2- منتخب جنوب أفريقيا.. 6 نقاط

3- أنجولا.. 2 نقاط

4- زيمبابوى.. 1 نقطة