الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس ، استشهاد الناطق الرسمي باسمها أبو عبيدة ، خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

رسمياً .. القسـام تعلن استشهاد أبو عبيدة .. فيديو

وقالت القسام إن أبو عبيدة واسمه الحقيقي حذيفة صهيب الكحلوت استشهد في غارة إسرائيلية نهاية آب/ أغسطس الماضي.

ونعت القسام عددا من قياداتها في كتائب القسام، بينهم أبو عبيدة، محمد السنوار، محمد شبانة، رائد سعد، وحكم العيسى.

وقال المتحدث الجديد باسم كتائب القسام التوصل إلى اتفاق وقف الحرب "جاء ثمرة لتضحيات شعبنا وبطولات مقاومته".

وأضاف "ندعو كل المعنيين إلى لجم الاحتلال وإلزامه بما تم الاتفاق عليه بدلا من الانشغال ببنادقنا الخفيفة".

وقال إن "حراك جماهير أمتنا يجب ألا يتوقف لأن اعتداءات العدو على شعبنا لم تتوقف".