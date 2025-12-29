كتائب القسام تعلن تعيين ملثم جديد متحدثا باسمها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 ديسمبر 2025 06:31 مساءً - أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس تعيين متحدث جديد باسم الحركة يدعى "ابو عبيدة"، وذلك بعد إعلانها استشهاد الملثم حذيفة الكحلوت المتحدث السابق باسم الكتائب الذي ارتقى في قصف إسرائيلي على مدينة غزة قبل عدة أشهر.

وقال المتحدث الجديد باسم كتائب الشهيد عزالدين القسام "أبو عبيدة" مساء اليوم الإثنين، أن الله لن يضيع أعمالهم ولن تضيع عنده هذه الدماء الطاهرة، مشيدا بتضحيات كافة الفلسطينيين في كافة اماكن تواجده في غزة والقدس والضفة والداخل المحتل والشتات، متهما الاحتلال الإسرائيلى بخرق الهدنة واستئناف حربه الإجرامية في مارس الماضي ما ادى لارتقاء عدد كبير من الفلسطينيين وقادة بالقسام.

أعلن المتحدث الجديد باسم القسام استشهاد محمد السنوار أبو إبراهيم قائد أركان كتائب الشهيد عز الدين القسام، مؤكدة دور الكبير في الإسهام في التخطيط والتنفيذ لعملية السابع من أكتوبر، وكذلك الإشراف على مختلف تفاصيل الخطة الدفاعية والتصدي لعدوان الاحتلال الغاشم على غزة.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام اغتيال عدد من القيادات البارزة في الجناح العسكري للحركة منهم رائد سعد الذي اغتالته إسرائيل مؤخرًا، محمد السنوار قائد الجناح العسكري السابق لحماس، محمد شبانة قائد لواء رفح الذي تم اغتياله مع محمد السنوار في نفق في خان يونس.

وأوضح المتحدث الجديد باسم القسام أن وقف إطلاق النار في غزة وتوقّف شلال الدم جاء ثمرة صمود الشعب الفلسطيني وثبات مقاوميه.

وأضاف المتحدث باسم القسام: رغم كل ما جرى من اعتداءات وخروقات منذ توقف الحرب تجاوزت كل الخطوط الحمراء أدت المقاومة ما عليها من التزامات وتعاملت بكل مسؤولية مراعاة لمصالح أبناء شعبنا.

وأكد أن حق الشعب الفلسطيني في الرد على جرائم الاحتلال حق أصيل ومكفول، داعيا كل المعنيين للجمه وإجباره على الالتزام بما تم الاتفاق عليه.