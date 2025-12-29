القسام تؤكد استشهاد نخبة من القادة.. وتكشف هوية أبو عبيدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 ديسمبر 2025 05:23 مساءً - كشفت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس عن هوية المتحدث باسمها ابو عبيدة وهو حذيفة الكحلوت، مشيدة بدوره على مدار عقدين في قيادة المنظومة الإعلامية في كتائب القسام.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام اغتيال عدد من القيادات البارزة في الجناح العسكري للحركة منهم رائد سعد الذي اغتالته إسرائيل مؤخرًا، محمد السنوار قائد الجناح العسكري السابق لحماس، محمد شبانة قائد لواء رفح الذي تم اغتياله مع محمد السنوار في نفق في خان يونس.

أوضح المتحدث باسم القسام أنه وقف إطلاق النار في غزة وتوقّف شلال الدم جاء ثمرة صمود الشعب الفلسطيني وثبات مقاوميه، رغم كل ما جرى من اعتداءات وخروقات منذ توقف الحرب تجاوزت كل الخطوط الحمراء أدت المقاومة ما عليها من التزامات وتعاملت بكل مسؤولية مراعاة لمصالح أبناء شعبنا

وأكد أن حق الشعب الفلسطيني في الرد على جرائم الاحتلال حق أصيل ومكفول، داعيا كل المعنيين للجمه وإجباره على الالتزام بما تم الاتفاق عليه.