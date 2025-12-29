الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر البيض من أكثر الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، ويستخدم في الكثير من الوصفات الغذائية التي تصلح لكافة الوجبات، ولذلك يقوم البعض بشراء البيض وحفظه في الثلاجة من أجل استهلاكه بشكل يومي، إلا انه في بعض الأوقات يكون البيض غير نظيف ويحتوي على بقايا من براز الطيور أو الريش، لذلك يقوم البعض بغسله، فهل ذلك الأمر صحي؟، هذا ما سنتعرف عليه في السطور التالية.

اوعي تاكله.. علامة بقشرة البيض تشير لاحتمالية إصابتك بالتسمم الغذائي

غسيل البيض قبل التخزين

وفي هذا الإطار، حذرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور عن غسيل البيض قبل التخزين، قائلة “انشر لكم طبق بيض بلدي ظهر فيه بقع وذلك حدث بعد أن تم غسله قبل تعبئته”، مضيفة أن وجود قطرات ماء مع بعض الأتربة أو التلوث يؤدي إلى نمو فطري ويتسبب في سرعة فساد البيض والذي يكون هناك احتمالية حدوث تسمم غذائي، مؤكدة أن البيض لا يتم غسله قبل التخزين لذا حذرت من غسل البيض وحفظه في الثلاجة.

الطريقة الصحية لتخزين وحفظ البيض

أما عن الطريقة الصحية لتخزين وحفظ البيض فهي على النحو التالي: