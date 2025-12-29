71266 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 71 ألفاً و266 شهيداً، و171 ألفاً و222 مصاباً.
وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة في تقريرها الإحصائي اليومي، بوصول شهيد و3 مصابين إلى المستشفيات خلال الساعات الـ 48 الماضية.
وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي بلغ 414، إضافة إلى 1145 مصابا، كما تم انتشال 680 شهيدا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
وفي الوقت نفسه، أبلغ التقرير عن وفاة مواطن نتيجة انهيار مبنى بفعل المنخفض الجوي الذي يتعرض له القطاع مايرفع عدد الضحايا الذين وصلوا إلى المستشفيات إلى 17 حالة وفاة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 71266 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.