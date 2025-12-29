الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة زيادة الوزن أو السمنة، حيث يتطلب إنقاص الوزن اتباع انظمة غذائية صعبة وصارمة، لذا يلجأ البعض إلى اتباع وصفات طبيعية لإنقاص الوزن والوصول للنتيجة المطلوبة بسهولة، ومن أشهر هذه الوصفات هي الماء المنقوع بالبذور والمشروبات العشبية، وما إلى ذلك، وبحسب تقرير موقع “Foodnd-tv” فإن مزيج الثوم الخام مع العسل، من بين العلاجات التي يمكن تجربتها لإنقاص الوزن وتحسين الصحة العامة.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل مع الثوم على معدة فارغة؟

تناول العسل مع الثوم على معدة فارغة

يعد مزيج الثوم مع العسل وصفة تفعل العجائب لصحة الإنسان، خاصة عند تناوله على معدة فارغة، وبحسب الخبراء، فإن هذا المزيج لا يساعد فقط في إنقاص الوزن، بل يعزز المناعة، ويقاوم نزلات البرد والإنفلونزا، ويدعم صحة الجهاز الهضمي، ويساعد على التخلص من السموم في الجسم، كما يتمتع الثوم الخام بخصائص غذائية أفضل، وبالتالي يساهم في إنقاص الوزن، كما يعتبر العسل الخام مصدرًا خاليًا من الدهون والكوليسترول، وعند تناوله على معدة فارغة، وقد يساعد في الحد من الجوع حيث إنه مصدر غني بالطاقة أيضًا.

كيفية تناول الثوم الخام مع العسل لإنقاص الوزن؟

وبحسب الخبراء، كل ما تحتاجه هو بعض فصوص الثوم النظيفة والطازجة المقشرة، والعسل الخام أو العضوي وبرطمان زجاجي، فقم بوضع فصوص الثوم المقشرة في البرطمان وضع العسل عليها ليتم تغطيتها بالكامل، أغلق البرطمان ورجه جيدًا، يجب ترك الخليط لبعض الوقت، بعد فترة، قم بأخذ فص ثوم يوميًا، واسحقه بملعقة وتناوله على معدة فارغة.

فوائد تناول العسل الخام

يعتبر العسل الخام أكثر فائدة من العسل المعالج أو المبستر، إذ يتميز بغناه بالمغذيات النباتية والخصائص المضادة للبكتيريا، ويساعد في شفاء الجروح ومحاربة الالتهابات، كما يمتلك خصائص مضادة للفطريات، ويحتوي على نسبة أعلى من مضادات الأكسدة والأحماض الأمينية.

فوائد تناول الثوم النيئ

رغم من أن الثوم المطبوخ مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية، لكن يرى الخبراء أن الثوم النيء أكثر فائدة، حيث إنه ينظم نسبة السكر في الدم، ويقضي على البكتيريا الضارة، ويساهم في حرق الدهون، ويحد من الشعور بالجوع، ويقلل الكوليسترول، ويساهم في تخفيف من آلام التهاب المفاصل، ويقلل من مشاكل الأمعاء أيضًا.

فوائد أخرى لتناول العسل مع الثوم

يعتبر العسل من المواد الطبيعية المعروفة، وتناوله مع الثوم له تأثير كبير في المساعدة على خسارة الوزن، فهو يحسن الكوليسترول ويساهم في خفض ضغط الدم ويمنع ارتجاع الحمض ويعمل كمثبط للبرد ويحسن النوم ويخفف من آثار الإسهال ويساعد على الحماية من تلف الدماغ ويعزز أيضًا التئام الحروق والجروح.

فوائد أخرى لتناول الثوم

كما أن الثوم هو طعام موجود في جميع المطابخ، فهو يعزز صحة الجلد والشعر أيضًا، بالإضافة إلى إنه مضاد حيوي قوي ومنقي للدم، علاوة على أنه يحمي القلب ويقلل من مستويات الكوليسترول المرتفعة ويخفض ضغط الدم، فضلًا عن أنه منخفض السعرات الحرارية ويقاوم أمراضًا مثل نزلات البرد والسعال ويساعد في الوقاية من مرض الزهايمر والخرف.

هل هناك أي آثار جانبية لتناول المزيج؟

على الرغم من أن مزيج الثوم والعسل يعتبر وسيلة جيدة للمساعدة في فقدان الوزن، إلا أنه قد يسبب آثارًا جانبية لدى بعض الأشخاص، خصوصًا في حال وجود حساسية تجاه العسل والثوم، ومن أبرز هذه الآثار الجانبية هو ترقق الدم، الدوار، القيء، التعرق، الشعور بالضعف، عدم انتظام ضربات القلب، وظهور طفح جلدي. لذلك، ينصح دائمًا باستشارة الطبيب قبل إدخال هذا المزيج إلى الروتين اليومي.