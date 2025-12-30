أطعمة مفيدة لكنها خطيرة!مع بداية عام جديد، قد تكون عازمًا على تحسين نظامك الغذائي، لكن بعض الأطعمة التي نعدّها “صحية”، قد لا تخلو من مخاطر إذا أُسيء التعامل معها.

فبعض الخيارات التي تتصدر قوائم الفوائد قد تحمل آثارًا جانبية خفية عند الإفراط في استهلاكها.

لذلك، دعونا نستكشف أربعة أطعمة شائعة تبدو مثالية، لكنها تحتاج إلى توازن وحكمة كي لا تتحول من صديق لصحتك إلى عبء غير متوقّع.

•”الماتشا”: الشاي الأخضر السحري الذي قد يسرق حديدك

رغم فوائدها الكبيرة كمضاد للالتهابات ومحسّن لوظائف الدماغ، تحتوي “الماتشا” على مركبات “التانين”، التي تعيق امتصاص الحديد في الجسم، ما قد يؤدي إلى فقر الدم والشعور الدائم بالإرهاق.

والحل بسيط: تناول الماتشا مع أطعمة غنية بفيتامين C، مثل الحمضيات والفلفل الملون، والاكتفاء بكوب واحد يوميًا للاستفادة من فوائدها دون أضرارها.

• الخضروات الصليبية النيئة: كنز غذائي بمشكلات هضمية

يحتوي البروكلي والكرنب والملفوف عند تناولها نيئة على مركبات طبيعية تُعرف بـ “goitrogens”، قد تؤثر في عمل الغدة الدرقية عند الإفراط في استهلاكها، إضافة إلى تسببها بالانتفاخ والغازات لدى كثيرين.

لذلك يُنصح بتناولها مطبوخة جزئيًا وباعتدال، مع زيادة الكميات تدريجيًا لتفادي المشكلات الهضمية.

• الأرز البني: الخيار الصحي الذي يخفي سموم “الزرنيخ”

يحتوي الأرز البني، مقارنة بالأرز الأبيض، على نسبة أعلى من الزرنيخ السام المتراكم من التربة والمياه.

وقد يؤدي الإفراط في تناوله على المدى الطويل إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة.

ولا يعني ذلك تجنّبه تمامًا، بل يكفي غسله جيدًا قبل الطهي، وتنويع مصادر الكربوهيدرات ضمن النظام الغذائي.

• المياه الفوارة: المنعشة التي تهدد مينا أسنانك

رغم دورها في تقليل استهلاك المشروبات السكرية، تحتوي المياه الفوارة على حمض “الكربونيك” الذي قد يضعف طبقة مينا الأسنان عند تناولها بشكل متكرر طوال اليوم.

أما الوقاية فتكمن في الاعتدال (من 1 إلى 3 علب يوميًا كحد أقصى)، واستخدام الشفاطة لتقليل ملامسة الحمض للأسنان، مع الانتظار نحو ساعة قبل تفريش الأسنان بعد شربها.