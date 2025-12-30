المغرب ومالي إلى ثمن نهائي كأس أفريقيا
سجل أيوب الكعبي هدفين ليقود بلاده المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بعد الفوز على زامبيا 3-0 في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى يوم الاثنين.
وأنهى المغرب الشوط الأول متقدماً بهدفي أيوب الكعبي وإبراهيم دياز في الدقيقتين 9 و27، ثم أضاف الكعبي هدفه الشخصي الثاني والثالث لـ"أسود الأطلس" بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني.
وشهدت المباراة عودة النجم أشرف حكيمي للمشاركة في الدقيقة 60 وذلك بعد غيابه الطويل بسبب الإصابة التي تلقاها مع فريقه باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.
ورفع المغرب رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة، بينما ودعت زامبيا البطولة بعدما جمعت نقطتين.
مالي تتأهل بثلاثة تعادلات
وفي المباراة الأخرى، تأهل منتخب مالي إلى ثمن النهائي بعدما تعادل مع جزر القمر بلا أهداف، وهو تعادله الثالث في 3 مباريات لكنه ضمن التأهل كوصيف للمجموعة خلف المغرب، فيما يملك منتخب جزر القمر نقطتين.
