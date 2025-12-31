الرياض - كتبت رنا صلاح - تشير دراسات طبية حديثة إلى أن التحكم في مستويات السكر في الدم يمثل عنصرًا محوريًا في إدارة مرض السكري، ولا يقتصر هذا الأمر على الأدوية أو النظام الغذائي فقط، بل تلعب المشروبات دورًا مؤثرًا نظرًا لسرعة امتصاصها وتأثيرها المباشر على معدل الجلوكوز في الدم.
مفعوله سحري.. مشروب طبيعي 100% بيظبط مستوى السكر في الدم | معجزة ربانية
مشروبات لضبط نسبة السكر في الدم
ويؤكد خبراء التغذية أن دمج بعض المشروبات الصحية ضمن نمط الحياة اليومي قد يساهم في دعم استقرار سكر الدم، شريطة الالتزام بتوصيات الطبيب المعالج، وتجنب المشروبات المحلاة أو الغنية بالسكريات.
وفيما يلي أبرز المشروبات التي قد تساعد مرضى السكري على ضبط مستويات السكر:
- شرب الماء: يُعد الماء الخيار الأفضل والأكثر أمانًا لمرضى السكري، لكونه خاليًا من السعرات الحرارية والكربوهيدرات، ويساعد على منع ارتفاع السكر الناتج عن الجفاف، كما يساهم في تحسين وظائف التمثيل الغذائي، ويدعم الكلى في التخلص من الجلوكوز الزائد دون التأثير على الإنسولين.
- خل التفاح: يحظى خل التفاح باهتمام متزايد في الأبحاث الصحية، إذ تشير بعض الدراسات إلى أن تناوله بعد تخفيفه بالماء قد يساعد على إبطاء امتصاص الجلوكوز من الجهاز الهضمي، وتحسين استجابة الجسم للإنسولين، ما ينعكس إيجابيًا على مستويات السكر في الدم على المدى الطويل.
- الشاي الأخضر: يتميز الشاي الأخضر باحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وقد أظهرت دراسات طبية دوره في تحسين حساسية الإنسولين وخفض مستويات السكر في الدم والهيموجلوبين السكري، خاصة عند تناوله دون إضافة سكر، سواء كان ساخنًا أو باردًا.
- القرفة: تُعد القرفة من الخيارات الطبيعية المفيدة لمرضى السكري، لاحتوائها على مركبات نشطة تساهم في تعزيز حساسية الإنسولين وتحسين عملية استقلاب الجلوكوز، إلى جانب خصائصها المضادة للأكسدة. وينصح الأطباء بتناولها كمشروب دافئ منقوع للاستفادة من فوائدها الصحية.