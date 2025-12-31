الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر الدجاج من الأطعمة الأساسية في العديد من الثقافات حول العالم، ولكن إذا تم إذابة تجميده بطريقة غير صحيحة، فقد يؤدي ذلك إلى خطر التسمم الغذائي، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على المزيد من التفاصيل.

احذر إذابة تجميد الدجاج بهذه الطرق الشائعة: تهدد صحتك

احذر إذابة تجميد الدجاج بهذه الطرق

وفي هذا الإطار نشر اختصاصي التغذية الأمريكي Gavin Van De Walle، الذي يدير حساب FoodSafePal على TikTok، مقطع فيديو يوضح أن إذابة تجميد الدجاج على المنضدة قد تسبب التعرض للبكتيريا وتزيد من خطر الإصابة بالمرض، وفي الفيديو الذي استمر لمدة 27 ثانية وحصد 4.2 ملايين مشاهدة، ذكر أنه إذا ترك الدجاج ليذوب على المنضدة، فإنه يمكن أن يدخل “منطقة خطر درجة الحرارة” التي تسمح للبكتيريا بالنمو والتكاثر بسرعة.

طرق آمنة لإذابة الدجاج

وبحسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن ترك اللحم في منطقة الخطر قد يؤدي إلى الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء، بدلاً من ذلك،شارك Gavin Van De Walle ثلاث طرق آمنة لإذابة الدجاج وتقليل التعرض المحتمل للبكتيريا:

استخدام الميكروويف لإذابة الدجاج.

إذابة الدجاج تحت الماء البارد.

إذابة الدجاج في الرف السفلي من الثلاجة.

نصائح أخرى لتجنب انتشار البكتيريا

كما نصح بعدم غسل الدجاج قبل الطهي، لأن رش الماء قد ينشر البكتيريا، ومن النصائح الأخرى لتجنب انتشار البكتيريا:

تجنب غسل الدجاج قبل الطهي.

عدم ترك الدجاج خارج الثلاجة لأكثر من 15 دقيقة.

وضع الدجاج في الرف السفلي من الثلاجة لذوبانه.

وفي مقطع فيديو آخر أوضح أهمية إخراج الدجاج مباشرة من العبوة إلى المقلاة.

وقال:

“قد يظن البعض أن غسل الدجاج قبل طهيه يمكن أن يجعله أكثر أمانا، لكن القيام بذلك قد يؤدي في الواقع إلى انتشار المرض”.

في فيديو آخر، أوضح أهمية وضع الدجاج مباشرة من العبوة إلى المقلاة، مشيرًا إلى أن البعض يعتقد أن غسل الدجاج قد يجعله أكثر أمانًا، لكن ذلك قد يؤدي إلى انتشار الأمراض، كما أضاف أن الكائنات الحية التي تسمى مسببات الأمراض، يمكن أن تنتشر حول حوضك والأسطح القريبة من الماء، بإتباع هذه النصائح، يمكنك تقليل خطر الإصابة وانتشار البكتيريا والسموم في الطعام.