الرياض - كتبت رنا صلاح - مشكلة جفاف الشفاة من الأمور المزعجة التي تعاني منها المرأة خلال فصل الشتاء ولذلك تستعين بمرطب الشفاه الذى يمكن تصنيعه في المنزل بسهولة من مكونات طبيعية ومضمونة، يؤمن للشفاه ما تحتاجه من تغذية وحماية وترطيب والتي نقدمها لكم اليوم فيما يلي.

محتاجينها في الشتاء.. أقوى الوصفات لتوريد الشفاه وتقشيرها طبيعية 100%

العسل وزيت جوز الهند من المواد الطبيعية المعروفة بخصائصهم العلاجية المرطبة والتي تمنح الشفاه الترطيب الدائم والتخلص من الجلد الميت، كل ما عليك فعله هو اتباع الآتي:

مرطب شفاه طبيعي من العسل وزيت جوز الهند

في البداية نحتاج لبشر قرابة 15 جرام من شمع العسل الطبيعي ووضعها في وعاء عميق، ثم يضاف إليها نحو 30 جرام من زيت جوز الهند.

بعد ذلك تضاف ملعقة ونصف من زيت اللوز الطبيعي، ثم يتم تسخين المزيج في الميكروويف او على البوتجاز حتى يذوب لفترة تتراوح بين 30-60 دقيقة.

بعد أن تذوب المكونات تمامًا، تضاف إليها ملعقة من العسل، ثم يتم سكب المزيج الدافئ في عبوة مرطب شفاه فارغة ونظيفة، او برطمان محكم الغلق.

يترك الخليط إلى أن تنخفض درجة حرارته ويتغير قوامه ليصبح صلبًا ومتماسكًا. يتم استخدام هذا المرطب بانتظام على الشفاه.

مرطب شفاه طبيعي من القرفة والكاكاو

تساعد القرفة على تدفق الدم في الشفاه وهو ما يساعد في ظهورها بلون وردي ومظهر ممتلئ، ويحتوي الكاكاو على مواد مضادة للأكسدة تساعد في التخلص من اللون الداكن للشفاه، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

نذوب ملعقتين من شمع النحل الصلب على حمام مائي، ثم يضاف إلى الشمع الذائب ملعقة من طين البنتونيت وملعقة من مسحوق الكاكاو بالإضافة إلى ملعقتين من زبدة الكاكاو.

بعد تحريك المكونات جيدًا، تضاف إليها ملعقة من مسحوق القرفة وملعقتين من زيت اللوز مع الاستمرار في التحريك دون توقف.

نضع خلطة مرطب الشفاه الطبيعي هذه بعد أن تنخفض درجة حرارتها في وعاء مغلق، ويتم استعمالها بانتظام أو كلما استدعت

مرطب شفاه طبيعي من الليمون والتوت البري

يحافظ هذا الخليط على الماء الموجود بالشفاه، وبالتالي يمنحها ترطيبًا كافيًا، كل ما عليك فعله هو اتباع الآتي: