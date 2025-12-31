الرياض - كتبت رنا صلاح - قام الدكتور محمد الناظر، نجل الطبيب الراحل هانى الناظر أستاذ أمراض الجلدية الشهير، بتوجيه تحذيرًا هامًا خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك من عادة خطيرة تؤدي إلى كارثة لإحدى الحالات فى العيادة الخيرية.

عادة تفعلها النساء تدمر الأذن .. محمد الناظر يحذر

وفي هذا المنشور، كتب محمد الناظر قائلا

“ زي ما كان دكتور هاني دايما بيحذر الناس من أي عادات مضرة، فيه حالة جات عيادة ”الطبيب الإنسان” الأسبوع اللي فات واللى عندها ده بسبب انها خرمت ودنها بحلق في المكان ده”، مضيفًا “ده من أسوأ وأخطر العادات اللي ممكن تتعمل، خرم الأذن في الغضروف، واحتمالية تكوين ما يسمى بالـ”كيلويد” بدرجة عالية وكبيرة زي الصورة دي.

كيلويد فى الاذن

وفي السياق ذاته، وجه نصيحة للمتابعين

“أرجوكم ما حدش يخرم ودنه أبدا في المكان ده” أعلى الأذن”

الحلق فقط في حلمة الأذن”، أما عن علاج هذه الحالة فأوضح محمد الناظر، إنه تم علاج هذه الحالة عن طريق استئصال المشكلة فى الأذن بالليزر وحقنها بالكورتيزون، لافتًا إلى أن الجرح يستغرق حوالي أسبوعين أو ثلاثة إلى أن يقشر ويرجع طبيعي، مشيرًا إلى أن الوقاية خير من العلاج وينبغي عدم فعل أى إجراء فى الجسم دون استشارة الطبيب.

عيادة الناظر المجانية

والجدير بالذكر، أن الدكتور محمد الناظر كان قد أعلن عن عيادة مجانية للحالات الإنسانية والأمراض الجلدية لاستقبال جميع المواطنين قائمة على الجهود الذاتية فقط لأسرته، وأهدى هذا العمل لروح والده كصدقة جارية والحالة المذكورة فى التقرير هى إحدى الحالات القادمة للعيادة.