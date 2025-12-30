الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف الدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية، أن الجبن يعتبر من أكثر الأطعمة المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، كما إنها مفيدة لأنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين والكالسيوم، ولكن هناك نوع من الجبن له الكثير من المخاطر، وسنتعرف عليه في السطور التالية.

استشاري تغذية يحذّر من الجبن الرخيصة .. ويكشف أفضل الأنواع الصحية

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور نزيه، خلال لقائه في برنامج “أنا وهو وهي” على قناة صدى البلد، إلى أن تصنيع كيلوجرام واحد من الجبن الأبيض يحتاج حوالي 4 كيلوجرامات من الحليب، فيما يتطلب إنتاج الجبن الرومي إلى نحو 10 كيلوجرامات من الحليب، وبالتالي يفسر ارتفاع سعره، ولذلك حذر الدكتور نزيه، من شراء الأنواع الرخيصة، مبينًا أنها قد لا تحتوي على أي نسبة من اللبن الطبيعي، وتعتمد في تصنيعها على الدهون النباتية.

مخاطر تناول الجبن المصنوعة من الدهون النباتية

كما أكد نزيه، على ضرورة شراء الجبن من مصادر موثوقة تخضع للرقابة الصحية، لافتًا إلى أن الجبن الأسطنبولي والبراميلي من بين الأنواع الأكثر أمانًا، وذلك لإنها غنية بـ البروتين، الكالسيوم، الأحماض الأساسية، والدهون المفيدة، وقد نزيه، نصيحة لمن يرغب في تقليل نسبة الملح في الجبن الأسطنبولي، إذ يمكنك نقعها في ماء مغلي لمدة 5 ساعات مع تغطيتها جيدًا، مشيرًا إلى أن البروتين والدهون لا يذوبان في الماء، وبذلك لا تتأثر القيمة الغذائية للجبن.

وفي السياق ذاته، أشار نزيه، إلى أن تناول الجبن المصنوعة من الدهون الحيوانية مفيد للصحة، فيما تعتبر الجبن المحتوية على دهون نباتية غير صحية حتى لو كانت مجانية، مؤكدًا على أن الجبن الرومي خيار صحي طالما لم تظهر عليه نموات فطرية، إلا أنه حذر بشدة من الجبن المطبوخة، مثل: الجبن المثلثات والمربعات والشيدر المصري، مختتمًا أن الجبن المثلثات والمربعات والشيدر المصري يتم صنعه باستخدام السمن النباتي الذي يشكل أضرارًا جسيمة للجسم، قائلاً: “ما تاكلهاش لو ببلاش”.

كيفية اختيار الجبن في النظام الغذائي

إلى جانب التحذيرات السابقة، يشير خبراء التغذية إلى أن طريقة تخزين الجبن ومدة صلاحيتها تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على قيمتها الغذائية وسلامتها الصحية، حيث إن سوء التخزين قد يؤدي إلى تغيرات غير مرغوبة في الطعم والقوام، كما قد يسبب نمو بكتيريا ضارة حتى في الأنواع الجيدة، لذلك يفضل حفظ الجبن في درجات حرارة مناسبة وعدم تعريضها للهواء لفترات طويلة، مع قراءة الملصق الغذائي بعناية لمعرفة المكونات ونسبة الصوديوم، خاصة لمرضى الضغط والقلب، لضمان الاستفادة من فوائد الجبن دون التعرض لمخاطر صحية غير متوقعة.