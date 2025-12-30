الرياض - كتبت رنا صلاح - هل كنت تعلم من قبل أن ماء الشمر يعد المشروب الصباحي الأمثل لتحسين الهضم، وإنقاص الوزن، وصحة الأمعاء، ولكي تحصل على هذه الفوائد عليك نقعه طوال الليل وشربه كل صباح.

فوائد كثيرة لمشروب الشمر يجب معرفتها

وإذا قمت بشرب ماء الشمر كل صباح على معدة فارغة ستحصل على تغييرات بعد أربعة أسابيع فقط، وذلك لاحتواء بذور الشمر على فيتامينات أ، ب، ج، والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية، إذ يعزز من صحة الأمعاء ويحمي الجسم من الإجهاد التأكسدي.

إليك أهم فوائد مشروب الشمر وفقا للخبراء:

إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من الانتفاخ والغازات وعسر الهضم أو كنت تعاني من مشاكل هضمية مزمنة، ينصح الخبراء بنقع بذور الشمر طوال الليل ثم غليها وشربها ساخنة، ما يساعد المعدة على إفراز العصارات والإنزيمات الهاضمة، وفي حال استمريت على شربه بانتظام سيحسن وظائف المعدة ويسهل على الجسم امتصاص العناصر الغذائية من الطعام.

في حال كنت تبحث عن عنصر يساعدك على إنقاص وزنك، فعليك ببذور الشمر التي تعد مصدرا غنيا بالألياف الغذائية، ما يساعد على تعزيز الشعور بالشبع وتقليل السعرات الحرارية المتناولة، فيما يعمل ماء الشمر على منع الشهية غير الضرورية وكبح الإفراط في تناول الطعام.

بالإضافة إلى تميز بذور الشمر بالسمات المدرة للبول، ما يساعد على التخلص من السوائل الزائدة والفضلات وطرد السموم من الجسم، وبالتالي يساهم في إنقاص الوزن والمحافظة على صحة الكلى.

ويساعد الشمر على منح البشرة إشراقا، وذلك لتوفر مضادات الأكسدة والفيتامينات فيه بشكل عال، ويساهم أيضا في تعزيز المناعة لاحتوائه على عناصر غذائية مثل فيتامين ج.

ويعمل الشمر في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، وذلك لاحتوائه على كميات من البوتاسيوم، بالإضافة إلى تنظيم ضغط الدم، ويحسن من الجهاز التنفسي عن طريق إزالة المخاط والبلغم، ما يخفف من أعراض التهاب الحلق والسعال.