تأخير فى رحلات الخطين الأول والثانى للمترو لمدة أسبوع ​بسبب أعمال شركة المياه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 12:31 مساءً - ​أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن وجود تعديلات في مواعيد بعض الرحلات بالخطين الأول والثاني، تتضمن تأخيراً في زمن التقاطر والرحلات يبدأ من اليوم ولمدة أسبوع كامل، يأتي هذا الإجراء لضمان أمن وسلامة التشغيل خلال فترة تنفيذ أعمال إنشائية ضرورية.

​أسباب تأخير رحلات المترو والمنطقة المتأثرة

​أوضحت الشركة أن هذا القرار جاء نتيجة قيام شركة المياه بأعمال إصلاحات وإنشاءات أسفل خط المترو في المنطقة الواقعة بين محطتي "السيدة زينب" و "الملك الصالح"، ونظراً لطبيعة العمل أسفل السكة، استلزم الأمر تهدئة سرعة القطارات وتعديل زمن الرحلات في هذه المنطقة الحيوية لضمان سلامة الركاب والمنشآت.

​توعية الركاب عبر الإذاعة الداخلية

​حرصت إدارة المترو على التواصل المباشر مع الجمهور، حيث قامت الإذاعة الداخلية بكافة محطات الخطين الأول والثاني بإذاعة تنبيهات دورية لإعلام الركاب بالتأخيرات المتوقعة. وناشدت الشركة السادة الركاب وضع هذا التأخير في الاعتبار عند التخطيط لرحلاتهم اليومية منعاً للتكدس أو التأخر عن مواعيدهم.

​