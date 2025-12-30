«التعليم»: رؤية إصلاحية مستدامة للارتقاء بجودة المنظومة وتخريج جيل يمتلك مهارات المستقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 01:25 مساءً - في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوات إصلاحية غير مسبوقة بدأت مع تولي محمد عبد اللطيف، حقبة الوزارة ليواصل مسار الإصلاح والتطوير ومواجهة التحديات خلال عامي 2024 و2025.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن تنفيذ هذا الهدف جاء عبر خطة إصلاح شاملة ومدروسة تستند إلى رؤية إصلاحية مستدامة تستهدف الارتقاء بجودة التعليم، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وبناء منظومة تعليمية حديثة قادرة على إعداد أجيال تمتلك المهارات اللازمة للمستقبل.

وقالت: «شهد العام الدراسي الماضي والحالي حزمة غير مسبوقة من الجهود والإجراءات التي عكست رؤية الدولة نحو تعليم عصري شامل، يواكب متطلبات المستقبل ويستجيب لمتغيرات العصر، في مختلف محاور المنظومة ضبط العملية التعليمية وتطوير المناهج، والارتقاء بقدرات المعلمين، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، وتحسين البنية التحتية، بما يعكس التزام الوزارة بإحداث تغيير حقيقي ومستدام في الواقع الميداني».