لكل شخص منا وضعية نوم مفضلة ومحددة تختلف عن الآخرين، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أبرز وأهم الفوائد الصحية للنوم على الجانب الأيسر

مش هتصدق.. ماذا يحدث فى جسمك عند النوم على الجانب الأيسر؟

فوائد النوم على الجانب الأيسر

فقد أوضح التقرير أن النوم على الجانب الأيسر يعتبر المعيار الذهبي لوضعية النوم، حيث يحمل الكثير من الفوائد الصحية للجسم، ومنها:

يحسن الهضم

هل كنت تعلم أن تناول الطعام قبل النوم قد يكون أمر سيء، إذ يزيد من احتمالية الإصابة بعسر الهضمـ ومع ذلك، إذا شعرت بالجوع قبل النوم، فمن الأفضل تناول أطعمة منخفضة السعرات الحرارية لتقليل التعرض للإصابة بعسر في الهضم، حيث كشفت بعض الدراسات أن النوم علي الجانب الأيسر يساهم في تحسن الهضم، لأنه عندما تستلقي على الجانب الأيسر، فهذا الأمر يسمح بمرور الطعام إلى الأمعاء الغليظة بكل سهولة علاوة على أنه يمنع المعدة من الاستلقاء على البنكرياس، وبالتالي يدعم التدفق الحر للأنزيمات الهاضمة.

يعمل على تقوية القلب

ينبض القلب باستمرار دون توقف للحفاظ على الحياة، وهي مهمة كبيرة تتأثر بعدة عوامل، بدءًا من النظام الغذائي وصول إلى الهواء الذي نتنفسه، ولا شك أن أمراض القلب تعد السبب الرئيسي للوفاة بين البالغين حول العالم، وللمساعدة في تقليل هذه المخاطر، يمكنك تعزيز صحة قلبك من خلال النوم على الجانب الأيسر، حيث تساهم هذه الوضعية في تسهيل تحريك الدم من القلب إلى باقي أعضاء الجسم.

يخفف آلام الظهر

يساعد النوم على الجانب الأيسر من الضغط على العمود الفقري، وكلما زاد ضغطك على الظهر أثناء النوم، زاد الجهد الذى تحتاجه عضلاتك للحفاظ على كل شيء فى مكانه، وتعمق أكثر عندما تنام على الجانب الأيسر فإنك تحسن الدورة الدموية كما أنه يقلل الشعور بألم.