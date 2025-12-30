الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر الحبهان أو «الهيل»، من بين التوابل الطبيعية التي يتم استخدامها في الكثير من الأكلات والمشروبات لنكهته الفريدة وفوائده الصحية الكثيرة، ولذلك يتساءل الكثيرين من محبي الحبهان عن إمكانية مساعدته في علاج جرثومة المعدة، فهل يمكن علاج الجرثومة في ثلاثة أسابيع باستخدام الحبهان؟، هذا ما سنوضحه لكم في فقرات المقال.

الحبهان وجرثومة المعدة.. هل يساعد «الهيل» في علاجها خلال 3 أسابيع؟

الحبهان وجرثومة المعدة هل هناك علاقة؟

تؤدي جرثومة المعدة (أو بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري) إلى الكثير من المشاكل الهضمية كـ التهاب المعدة، القرحة، والتي يمكن أن تتسبب في اضطرابات في الجهاز الهضمي في حالة تركها دون علاج، وتعد المضادات الحيوية هي العلاج الرئيسي للجرثومة، إلا أن هناك الكثير من الدراسات التي كشفت دور بعض الأعشاب في دعم العلاج الطبي والتخفيف من أعراض الجرثومة.

هل يمكن علاج جرثومة المعدة في 3 أسابيع؟

يعتمد الوقت الذي يحتاجه علاج جرثومة المعدة على شدة الإصابة ونوع العلاج المستخدم، ويتضمن العلاج التقليدي المضادات الحيوية والأدوية التي تقلل الحموضة، وفي العادة يحتاج المرضى إلى 6-8 أسابيع للتعافي بشكل تام، إلا أن بعض الأشخاص يمكن أن يشعرون بتحسن بعد 3 أسابيع من العلاج الدوائي والجمع بين العلاجات الطبيعية مثل الحبهان.

أفضل طريقة لتناول الحبهان لعلاج جرثومة المعدة

ماء الحبهان

يمكنك إضافة حبات الحبهان إلى ماء دافئ وتركه ينقع لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك يتم تناوله صباحًا على معدة فارغة، حيث تساعد هذه الطريقة على تحسين الهضم وتخفيف التقلصات المعدية.

مضغ الحبهان

كما يمكن إضافة حبات الحبهان في الفم ومضغها لمدة 15 ساعة، إذ أن ذلك يساعد على تحسين الهضم وتقليل التهابات المعدة.

الكبسولات العشبية

كما تتوفر بعض المكملات العشبية التي تحتوي على الحبهان كعنصر أساسي، إلا أنه قبل استخدامها ينبغي استشارة الطبيب.