الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر ارتفاع نسبة السكر في الدم هي مشكلة شائعة، خصوصا بين مرضى السكري أو الأشخاص المعرضين للإصابة به، إلا أنه في الكثير من الأحيان، قد لا يعلم الشخص أنه يعاني من هذه الحالة إلا بعد ظهور مضاعفات خطيرة، وبالتالي، فمن المهم التعرف على العلامات المبكرة التي تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، مما يسمح بالتدخل السريع، وفي هذا الإطار، كشف خبراء أن الشعور بالتعب وصعوبة التركيز من الأعراض الشائعة التي يعتقد البعض أنها تعب يومي فقط، ولكن ما لا يعلمه الكثيرين أن هذه الأعراض قد تكون علامة على ارتفاع حاد في السكر في الدم.

لا تتجاهلها.. علامة خفية تدل على ارتفاع السكر بشكل مضاعف

ووفقا لما ذكرته المراكز الطبية، فإن الصداع بشكل مستمر وضباب الرؤية والتعب غير المبرر هم من أولى علامات فرط السكر (Hyperglycemia) في مستوياته الخطيرة، ويحدث التعب والإرهاق عندما لا تتمكن خلايا الجسم امتصاص الجلوكوز نتيجة نقص أو مقاومة الأنسولين.

علامة على ارتفاع السكر

والجدير بالإشارة إلى أن الشعور بالصداع أو ضبابية الرؤية قد يكون بسبب تأثر الأوعية الدقيقة في العين بفرط السكر، وتظهر مبكرة حتى قبل التشخيص الرسمي، والكثير من المرضى يتجاهلون في البداية الشعور بالتعب أو تقلب المزاج، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الاعتلال العصبي السكري أو تأخر التئام الجروح.

أعراض أخرى لارتفاع نسبة السكر في الدم