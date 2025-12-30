الرياض - كتبت رنا صلاح - إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون ألما في الجانب الأيمن من البطن، ودائما ما كنت تظن أنه القولون العصبي..

أسباب ألم الجانب الأيمن من البطن

فعليك أن تعرف أن الألم في الجانب الأيمن من البطن لا يكون سببه القولون العصبي فقط، بل هناك أمراض أخرى قد تكون هي السبب.

تعرف على الأسباب الأخرى لألم الجانب الأيمن من البطن:

يعتبر الجهاز الهضمي المصدر الأهم لأوجاع الجانب الأيمن من البطن، وذلك بسبب تراكم الغازات في الأمعاء، ما يسبب انتفاخا وتقلصات تشبه المغص، ويزداد بعد تناول أطعمة ثقيلة أو غنية بالألياف، ويزول عادة عند إخراج الغازات أو التبرز.

أما القولون العصبي، فيتميز بألم متكرر في أسفل البطن، ويبدأ بالتهيج عند التعرض لتوتر نفسي، وتناول غذاء غير صحي مثل الوجبات السريعة، ويخف عند دخول الحمام، ويصرف له أدوية مهدئة للتقلصات.

ومن الأسباب التي تؤدي إلى ألم في الجانب الأيمن من البطن، مرض حصى الكلى، الذي يسبب ألما شديدا، أو التهاب الكلى، أو شد عضلي بسيط بعد مجهود بدني أو عند حركة مفاجئة، وفي بعض الأحيان قد يكون السبب مشكلات في العمود الفقري.

وهناك أسباب خاصة بالنساء مرتبطة بالجهاز التناسلي مثل تكيس المبايض، وفي حال كانت المرأة حاملا قد يكون حملا خارج الرحم.