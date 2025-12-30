الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتاد الكثير من الأشخاص على النوم 8 ساعات متواصلة دون العلم بمخاطر هذه العادة، وجه الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تحذير من مخاطر النوم لمدة 8 ساعات متواصلة يوميًا.

حسام موافي يحذر من النوم 8 ساعات متواصلة

وفي هذا الإطار، صرح موافي خلال برنامجه ربي زدني علما المذاع عبر فضائية صدى البلد: “النوم لمدة 8 ساعات متواصلة خطيرا وممنوع طبيا بشكل عام لمعظم البالغين والأصحاء”، مضيفًا: “وبناء على ذلك، فرضت صلاة الفجر، ولهذا يستحسن الاستيقاظ قبلها بنصف ساعة”.

وأشار أستاذ الحالات الحرجة إلى أنه: “أثناء النوم، يشهد الجسم تغيرات فسيولوجية مهمة تشمل انخفاض ضغط الدم وتوسع الأوعية الدموية”، وتابع: “يتم إفراز مادة معينة في الجسم، ومع ذلك، إذا ارتفع مستوى هذه المادة بشكل كبير، فقد يؤدي ذلك إلى تضيق حاد في الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بجلطة”.

كما استكمل حديثه: “للحصول على نوم كافٍ وصحي، يوصى عادة بالنوم لمدة 8 ساعات، مع الأخذ في الاعتبار أهمية الاستيقاظ لفترات وجيزة خلال هذه المدة”.

فوائد النوم

يساعد على فقدان الوزن.

يساهم في تحسين التركيز.

يعزز صحة القلب.

يعمل على التحسين من الحالة المزاجية.

يساهم في التحكم في مستويات السكر بالدم.

يساعد على تحسين الوظيفة العقلية.

يعمل على تقوية المناعة.

تخفيف التوتر.

ممارسة الرياضة في وقت متأخر من اليوم

قد يؤثر الانخراط في نشاط بدني مكثف قبل النوم على جودة نومك وذلك لأنه يرفع مستويات الأدرينالين لديك، ويزيد من معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم الأساسية، وبالتالي، قد لا يكون جسمك قادرًا على الاسترخاء بشكل كافٍ لدخول مرحلة النوم الذي يتميز بانخفاض درجة حرارة الجسم الأساسية وبطء معدل ضربات القلب، كلما زادت قوة تمرينك، زادت احتمالية تأثيره على نومك، إذا كان يجب عليك فعل شيء ما، قم بالأنشطة الأقل شدة (مثل اليوجا).