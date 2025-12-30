إسرائيل تتوغل في ريف القنيطرة

إسرائيل تتوغل في ريف القنيطرةتوغلت القوات الإسرائيلية اليوم في مناطق عدة بريف القنيطرة الجنوبي، جنوب غرب سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن قوة إسرائيلية تحركت من تل الأحمر الغربي باتجاه قرية عين زوان، وأقامت حاجزاً مؤقتاً بين القرية وبين بلدة كودنة.

وتزامن هذا التحرك مع تقدم رتل من الجنود الإسرائيليين يضم نحو 100 عنصر، انطلق من تل الأحمر الغربي باتجاه تل الأحمر الشرقي، بالتوازي مع تحليق طيران مُسيّر في أجواء المنطقة.

وكان مجلس الأمن قد اعتمد أمس الاثنين قراراً بالإجماع، يقضي بتجديد تفويض قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل "أوندوف" لمدة 6 أشهر.

وتواصل إسرائيل خرقها لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وسط مطالبات سورية بانسحابها الكامل من الأراضي المحتلة.