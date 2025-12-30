القبض على 12 متهما في واقعة تدافع وتلفيات بحفل زفاف كروان مشاكل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 04:25 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت تدافع عدد من المواطنين أمام إحدى قاعات الأفراح بالقليوبية أثناء مشاركتهم بحفل زفاف أحد صناع المحتوى والزعم بإشتعال النيران بسيارته.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 الجارى وأثناء إقامة (صانع محتوى "له معلومات جنائية") حفل زفافه بإحدى قاعات الأفراح بالقليوبية قام عدد من المواطنين بالتجمع لإلتقاط الصور معه بالقاعة مما أدى إلى تدافعهم ونتج عن ذلك حدوث بعض التلفيات بها.. تم ضبط عدد

(12 شخص) من القائمين على إحداث التلفيات والتحرش بالفتيات ، وتم صرف المتواجدين بالقاعة دون حدوث ما يخل بالأمن.

كما تبين أن قاعة الأفراح المشار إليها "كائنة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة" تُدار بدون ترخيص، وتم ضبط مالكيها (4 أشخاص).. وتبين أن السيارة المشتعلة ملك شقيق صانع المحتوى ("له معلومات جنائية" – تم ضبطه)، وبمواجهته أقر بأنه أثناء استقلاله لسيارته صحبة أحد أصدقائه قام الأخير بإشعال قطعة ألعاب نارية داخل السيارة مما أدى إلى تطاير الشرز منها وإشتعالها "تم ضبطه"، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.