وزارتا الدفاع والداخلية تبحثان تعزيز التعاون الأمنى تزامنا مع العام الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 11:19 صباحاً - فى إطار التنسيق المستمر للجهود بين وزاراتى الدفاع والداخلية للحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة بكافة ربوع الوطن خاصة مع قرب حلول إحتفالات العام الميلادى الجديد وعدد من المناسبات الدينية والوطنية خلال الفترة المقبلة، التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وقيادات وزارة الداخلية وعدد من الضباط بالوزاراتين وطلبة الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية وأكاديمية الشرطة .

تضمن اللقاء عروضاً تفصيلية تناولت التحليل الإستراتيجى لمختلف الأحداث الجارية داخلياً وإقليميا ودولياً وما يتطلبه ذلك من توحيد المفاهيم، وأساليب العمل المشترك لتحقيق أعلى درجات الجاهزية التى تسهم فى ترسيخ الحالة الأمنية المستقرة وحماية حدود الوطن وصون مقدساته .

وألقى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية كلمة وجه خلالها التحية للقوات المسلحة على ما تبذله من جهود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، مؤكداً أن التنسيق المستمر يحقق التناغم فى الارتقاء بمستوى الجاهزية لردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره، كما أشار إلى أن وزارة الداخلية تعمل جاهدة على تطوير قدراتها، بما يحقق الحفاظ على أعلى مستويات الحالة الأمنية داخل المجتمع وتنفيذ المهام المكلفين بها على أكمل وجه فى ظل التهديدات والتحديات المتلاحقة .

وألقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية لجهودهم فى حفظ الأمن خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن القوات المسلحة والشرطة هم جناحى الأمن والإستقرار فى مجابهة كافة التحديات المرتبطة بالأمن القومى المصرى، وسيظلا معاً فى طليعة الشعب المصرى يدافعان عن أمنه وسلامة أراضيه، ضاربين أروع الأمثلة فى التضحية بالغالى والنفيس للحفاظ على الإستقرار الأمنى وتهيئة المناخ لإستكمال مسيرة التنمية التى تنفذها الدولة المصرية بكافة المجالات.

وتقديراً للتميز والعطاء قاما القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير الداخلية، بتكريم عدد من الضباط كونهم نماذج مشرفة يحتذى بها فى تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار.