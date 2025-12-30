رئيس Africa CDC يزور مصر.. ويتفقد مشروع المخازن الاستراتيجية لهيئة الشراء الموحد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 11:19 صباحاً - في إطار زيارته إلى جمهورية مصر العربية، أجرى الدكتور جون كاسيا، رئيس المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، بجولة تفقدية لمشروع المخازن الاستراتيجية التابع للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والذي يُعد أحد المشروعات القومية الداعمة لمنظومة الأمن الصحي، وتعزيز جاهزية واستدامة سلاسل الإمداد الطبية على المستويين الوطني والإقليمي.

وكان في استقبال الدكتور جون كاسيا الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، حيث استمع الوفد إلى عرض تفصيلي حول رؤية المشروع ومراحله التنفيذية، والدور المحوري الذي يقوم به في تطوير منظومة الإمداد الطبي في مصر، من خلال إنشاء بنية تحتية لوجستية متكاملة تعتمد على أحدث النظم العالمية في التخزين الذكي، وإدارة المخزون، وأنظمة التتبع والرقابة، بما يضمن كفاءة التشغيل وسرعة الاستجابة واستدامة توافر المستحضرات الطبية والمستلزمات الحيوية.

وخلال الجولة، تم استعراض الأعمال الإنشائية والتجهيزات الفنية والتكنولوجية الجاري تنفيذها، حيث أوضح مسؤولو الهيئة أن مشروع المخازن الاستراتيجية يمثل نقطة انطلاق لمنظومة لوجستية متكاملة تسهم في تقليل الفاقد، ورفع كفاءة التوزيع، وتعزيز القدرة على التعامل مع الأزمات الصحية والطوارئ.

وفي هذا السياق، أشاد الدكتور جون كاسيا بالمشروع، مؤكدًا أنه يمثل نموذجًا متقدمًا للبنية التحتية اللوجستية الصحية، ويعكس توجهًا استراتيجيًا يعزز من جاهزية نظم الإمداد الطبي وقدرتها على الاستجابة الفعالة للأزمات والطوارئ، كما أشار إلى إمكانية البناء على هذه التجربة وتعميمها على المستوى الإقليمي والقاري. وأكد مسؤولو الهيئة أن المشروع يُعد نقلة نوعية في إدارة سلاسل الإمداد الطبية، ليس فقط على مستوى جمهورية مصر العربية، بل على مستوى القارة الإفريقية، حيث يتيح إنشاء مراكز تخزين إقليمية قادرة على دعم التدفقات الدوائية والطبية بين الدول الإفريقية، وتوفير مخزون استراتيجي آمن يمكن الاعتماد عليه في حالات الطوارئ، بما يعزز مفهوم الأمن الصحي الإفريقي ويدعم جهود التكامل والتعاون القاري.