إجازة نصف العام تبدأ 24 يناير.. والتعليم تحسم مواعيد الامتحانات ومحظورات اللجان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 10:25 صباحاً - يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن موعد إجازة نصف العام الدراسى لجميع الطلاب، حيث تنطلق رسمياً إجازة نصف العام بداية من 24 يناير المقبل وتستمر حتى 5 فبراير 2026.

وأكدت مصارد بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه بالنسبة للطلاب فى الصفوف الأولى والذين تنتهى تقييماتهم نهاية ديسمبر الجارى وبداية يناير المقبل، يستمر تنفيذ تنمية برنامج القراءة والكتابة والمنهج.

وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الاعدادية بداية من 10 يناير المقبل.

حددت المديريات التعليمية والإدارات موانع امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2026، كالتالى:

- منع دخول الطلاب بتليفونات محمولة داخل اللجان الامتحانية.

- منع تسهيل الغش للطلاب داخل اللجان الامتحانية.

- يمنع حرمان اى طالب من دخول الامتحان بسبب عدم المصروفات الدراسية.

- يمنع مشاركة أولياء الأمور فى الملاحظة على لجان الامتحانات.

- يمنع تأخر تسليم الطلاب الورقة الامتحانية أو وضع أسئلة الاختبارات خارج مواصفة الامتحان.

حددت الإدارات التعليمية والمدارس مجموعة من الضوابط استعدادا لامتحانات نصف العام الدراسى والتى بدأت بالمواد غير المضافة للمجموع على أن تنطلق فى المواد الدراسية الأساسية بداية من 10 يناير المقبل، وجاءت الضوابط كالتالى:

- إغلاق بوابة المدارس أثناء فترة الامتحان.

- منع استخدام التليفون المحمول لجميع العاملين باللجنة والطلبة أثناء الامتحان.

- منع التدخين داخل اللجان.

- الالتزام بقواعد العمل داخل اللجان وعلى مدير المدرسة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال وقوع أي حالات عش فردی أو جماعي .

- ممنوع الاجازات منعاً باتاً إلا عن طريق اللجنة الطبية بالتأمين الصحي ) حيث يحتسب الغياب أثناء الامتحانات بالخصم.