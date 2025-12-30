وزير الري يتابع موقف "مشروع تأهيل المنشآت المائية"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 11:19 صباحاً - تلقى الدكتور هانى سويلم ، وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس ياسر الشبراخيتى، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بشأن موقف أعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية ضمن "مشروع تأهيل المنشآت المائية" .

واستعرض التقرير موقف الأعمال الجاري تنفيذها حاليا، حيث يجرى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لعدد (٥٢٥) منشأ مائي متنوع، كما يجرى عمل معاينة لتقييم (٢٢١٦) منشأ مائي آخر، وجاري إعداد مستندات طرح عملية الخدمات الاستشارية لإحلال وتجديد المنشآت المائية عن طريق مناقصة محدودة لمنشآت مرحلتى التدقيق الثانية والثالثة .

وقد شملت مرحلة التدقيق الأولى من المشروع والتي انتهت في شهر يونيو ٢٠٢٤، تدقيق تقييم عدد (٤١٦) منشأ مائى، وشملت مرحلة التدقيق الثانية والتي انتهت في شهر ديسمبر ٢٠٢٤ تدقيق تقييم عدد (٦٥١) منشأ مائى، كما يجرى العمل في تنفيذ أعمال مرحلة التدقيق الثالثة من المشروع بإجمالى (٢٢١٦) منشأ مائى موزعين على مختلف المحافظات .

وصرح الدكتور سويلم أن تأهيل المنشآت المائية يعد أحد أدوات تطوير منظومة توزيع المياه اعتمادا على التصرفات بديلا عن المناسيب ضمن مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0، وأنه وبناءً على قاعدة بيانات المنشآت المائية والسابق إعدادها لعدد ٦٠ ألف منشأ مائى .. فقد بدأت الوزارة فى تنفيذ مشروع "تأهيل المنشآت المائية"، حيث تم حتى تاريخه نهو المرحلتين الأولى والثانية لتدقيق حالة المنشآت بالمشروع، وجارى العمل في مرحلة التدقيق الثالثة بالمشروع .

وأكد الدكتور سويلم على مواصلة تنفيذ أعمال الصيانة والإحلال طبقا للبرامج الزمنية المقررة، مع مراعاة كافة المعايير والمواصفات المتبعة لضمان جودة التنفيذ، كما يتم متابعة أعمال الرقابة على الجودة وتنفيذ الاختبارات اللازمة للتأكد من الالتزام بكافة المعايير والمواصفات والاشتراطات الفنية واجبة التنفيذ، لضمان تحقيق الاستفادة المرجوة من تلك الأعمال وفقاً للخطة الموضوعة .