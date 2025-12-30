وزير العمل يلتقي وفدًا من مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 11:19 صباحاً - أعلنت وزارة العمل عن عقد معالي وزير العمل، محمد جبران، لقاءً موسعًا بمقر "الوزارة"، بالعاصمة الجديدة، مع عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد عبد السلام رئيس"الغرفة"، وذلك بحضور خالد عبد الله مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية، و شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومسعد جمعة، منسق أعمال المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية.

وخلال اللقاء أكد وزير العمل أن الوزارة تولي أهمية خاصة لدعم المستثمرين وتذليل العقبات أمام الاستثمار الصناعي، من خلال التواصل المستمر مع ممثلي القطاعات الإنتاجية، والعمل على إزالة أية معوقات إجرائية أو تنظيمية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل، ويعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية. وجرى استعراض أبرز التحديات التي تواجه قطاع صناعة الملابس والمفروشات المنزلية، وبحث سبل تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ولائقة، والالتزام بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.