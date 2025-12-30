رئيس الوزراء يعيد تشكيل مجلس الجامعات الخاصة لمدة عام

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 05:19 مساءً - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بإعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة، لمدة عام، برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وعضوية كل من :

رؤساء الجامعات الخاصة .

أمين المجلس الأعلى للجامعات .

أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية .

مستشارى الوزير فى الجامعات الخاصة .

أمين مجلس الجامعات الخاصة .

رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة .

رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل .

رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية الروسية .

أمين مجلس الجامعات الأهلية .

السيد الدكتور / محمد عوض تاج الدين - مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية والأستاذ المتفرغ بكلية الطب بجامعة عين شمس ووزير الصحة الأسبق .

السيد الدكتور / حسام عثمان - نائب وزير التعليم العالى لشئون البحث العلمى .

السيد الدكتور / علاء كمال الدين عشماوى - رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم .

رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا .

السيد الدكتور/ أحمد محمد كمال محمود المنشاوى - رئيس جامعة أسيوط .

السيد الدكتور / أشرف محمد أحمد حنيجل - رئيس جامعة السويس .

السيد الدكتور / محمد سامى محمد عبد الصادق - رئيس جامعة القاهرة .