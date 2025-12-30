أخبار اليمن : عودة 30 صياداً بعد احتجازهم في إريتريا

عودة 30 صياداً بعد احتجازهم في إريترياعاد إلى ميناء الاصطياد السمكي بمدينة الحديدة، اليوم، 30 صياداً، بعد احتجازهم لعدة أيام من قبل البحرية الإريترية أثناء ممارستهم الصيد في البحر الأحمر.

وأوضح نائب مدير ميناء الاصطياد السمكي هيثم معروف، أن احتجاز الصيادين يأتي ضمن سلسلة انتهاكات متكررة يتعرض لها الصيادون اليمنيون في البحر الأحمر، مؤكداً أن هذه الممارسات تتسبب بخسائر كبيرة في قوارب الصيادين ومعداتهم ومصادر أرزاقهم.

وأشار إلى أن احتجاز الصيادين ومصادرة قواربهم ومعدات الاصطياد يمثل مخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية المنظمة للملاحة والصيد البحري، داعياً المنظمات الدولية والحقوقية إلى القيام بمسؤولياتها تجاه هذه الانتهاكات والعمل على وقفها.

من جهتهم، أفاد الصيادون العائدون أنهم تعرضوا للاحتجاز أثناء ممارستهم الصيد بالقرب من المجرى الدولي، على متن قاربين من نوع "جلبة"، داخل المياه الإقليمية اليمنية في البحر الأحمر، حيث أقدم زورقان حربيان تابعان للبحرية الإريترية على اعتراض القاربين واقتياد الصيادين إلى إحدى الجزر التابعة لإريتريا.

وذكروا أن السلطات الإريترية قامت خلال فترة احتجازهم بالتحقيق معهم، قبل أن تفرج عنهم لاحقاً، بعد مصادرة أحد القاربين وكميات من الأسماك ومعدات الاصطياد وبعض الممتلكات الخاصة، وإجبارهم على العودة على متن القارب الآخر.