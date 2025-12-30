أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة حسين الأهجري

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة حسين الأهجريبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس برقية عزاء ومواساة في وفاة الأستاذ حسين محمد الأهجري، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.

وأشاد أبو راس في البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد طارق حسين الأهجري وإخوانه، بمناقب الراحل الوطنية والتنظيمية، حيث كان أحد مؤسسي المؤتمر الألف في عام 1982م، وأحد قياداته الفاعلة في مختلف المراحل، إلى جانب اسهاماته في التنمية الإدارية من خلال عمله مستشار لوزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.

ونوه بالجهود الكبيرة للفقيد الأهجري وأدواره المتميزة في مختلف البطولات والإنجازات الرياضية على المستويين المحلي والخارجي من خلال توليه مناصب قيادية في أهلي صنعاء وصولاً إلى رئاسة النادي، ثم رئاسة الاتحاد العام لكرة القدم.

وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن صادق تعازيه وعظيم مواساته لأبناء الفقيد وأسرته وآل الأهجري كافة في أمانة العاصمة صنعاء بهذا المصاب، سائلاً المولى -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"،،

