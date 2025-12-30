الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر الشمر من بين أنواع الخضراوات التي استخدمت في كافة أنواع الوصفات الطبية الطبيعية منذ القدم بجميع أجزائه، فما هي القيمة الغذائية للشمر؟ وما هي فوائده؟ سنتعرف على كل ذلك في السطور التالية.

عشبة سحرية هتغنيك عن الطبيب.. تقوي المناعة وتنعش الذاكرة بشكل مذهل

تحتوي كل حبة شمر (تزن ما يقارب 234 جرام) على 73 سعر حراري فقط، ويحتوي كل كوب من أوراق الشمر على:

القيمة الغذائية للشمر

البوتاسيوم 360 ملليغرام

الصوديوم 45 ملليغرام

فيتامين أ 838 وحدة عالمية

المغنيسيوم 15 ملليغرام

الحديد 0.64 ملليغرام

فيتامين ج 10.4 ملليغرام

الكالسيوم 43 ملليغرام

بالإضافة إلى أن الشمر هو مصدر جيد للمعادن والعناصر الغذائية التالية:

الفسفور.

حمض الفوليك.

فيتامين ي.

فيتامين ك.

البيتاكاروتينات.

النحاس.

الزنك.

المنغنيز.

مصدرًا طبيعيًا للأستروجين.

فوائد الشمر

لغنى الشمر بالعناصر الغذائية والمعادن والفيتامينات المختلفة، فإنه يمتلك فوائد كثيرة وهامة للجسم، أبرزها:

تعزيز صحة جهاز الدوران

من أهم فوائد الشمر هي أنه يساعد على تحسين صحة جهاز الدوران، وذلك للأسباب التالية:

يحتوي الشمر على البوتاسيوم والمغنيسيوم اللذان يساهمان خفض ضغط الدم.

الشمر خالي تمامًا من الكولسترول.

يحتوي على مواد مفيدة للقلب مثل: الألياف الغذائية، البوتاسيوم، حمض الفوليك، فيتامين ج وفيتامين ب6.

مكافحة السرطانات

يعد الشمر من المصادر الطبيعية القليلة للسلينيوم حيث أنه من بين المعادن المهمة لتنظيف الجسم من مختلف المركبات السامة التي قد تساعد على نشأة السرطانات، فمحتوى الشمر من الألياف الغذائية يساعده على أن يكون عاملًا مساعدًا في الحماية من سرطان القولون والشرج وتقليل فرص الإصابة بهما، كما يحتوي على مجموعة من مضادات الأكسدة التي تساهم في حماية الجسم من الشوارد الحرة.

خسارة الوزن وتحسين عمليات الأيض

تساهم الألياف التي توجد بشكل طبيعي في الشمر على مكافحة الشعور بالجوع وملئ الأمعاء لمدة أطول ومنع الإمساك والحفاظ على العمليات الهضمية منتظمة وسليمة، كما يحتوي على فيتامين ب6 الذي يلعب دورًا مهمًا في عمليات الأيض.

تحسين وظائف الدماغ

وفقًا للبحوث العلمية، فتستد البوتاسيوم المتواجد بكثرة في الشمر على تعزيز عمل الأعصاب عمومًا في الدماغ وفي جميع أنحاء الجسم، وبذلك يسهم البوتاسيوم في الشمر في تحسين الإدراك، إلى جانب أن للشمر تأثير يساهم في إيصال أقصى كمية من الأكسجين للدماغ، ما يساعد الدماغ على العمل بكفاءة كبيرة.

تعزيز امتصاص الحديد

يعد نقص الحديد من أبرز أسباب فقر الدم حول العالم، ولتحسين امتصاص الحديد في الجسم ومنع فقر الدم، ويوصي في العادة بتناول المصادر الطبيعية الغنية بفيتامين ج.

تقوية المناعة

أثبتت بعض الدراسات أن احتواء الشمر على بعض المواد كالسيلينيوم يساهم في تقوية المناعة وتحسين ردود فعل جهاز المناعة، بالإضافة إلى أن تناول الشمر بشكل منتظم يعمل على التخفيف من الإلتهابات المزمنة.

مفيد لصحة المرأة ودورتها الشهرية

إلى جانب أن الأستروجين الذي يتواجد بشكل طبيعي في الشمر يساعد على تنظيم دورة المرأة الشهرية وتحسين الخصوبة، إذ أظهرت بعض الدراسات أن الجسم يتطلب كمية كافية من الأستروجين لتنظيم الوزن وكبح الشهية.

تحسين صحة العظام

كما أن محتويات الشمر من فيتامينات ومعادن تساهم في تعزيز بنية العظام وتقويتها، خصوصا الفوسفات والكالسيوم والمنغنيز، كما يساهم الحديد والزنك في تعزيز إنتاج الكولاجين الهام، كما أنه مليئ بفيتامين ك يجعله يساعد بفاعلية في خفض فرص تعرض العظام للكسور وللتشققات.

فوائد أخرى

لا تقتصر فوائد الشمر على ما ذكرناه قط، بل إن له فوائد أخرى كذلك، مثل:

تحسين صحة العيون.

تكبير الثديين لدى المرأة بشكل طبيعي.

تحسين صحة البشرة ومظهرها.

مخاطر ومحاذير

على الرغم من أن تناول الشمر في العمون لا يرتبط بمضاعفات ويعد آمن نسبيًا، ولكن أن الأمر لا يخلو من بعض الإستثناءات القليلة، وفيما يلي أهم مضاعفات تناول الشمر: